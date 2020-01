Gomorra 5 rimette insieme Ciro e Genny? Gli effetti de L’Immortale sulla nuova stagione

A stuzzicare i fan in attesa di Gomorra 5 ci ha pensato proprio il protagonista, Salvatore Esposito alias Genny Savastano. La sua parentesi americana alla corte di Fargo 4 sta per concludersi e mentre il primo trailer della serie americana in uscita ad aprile è stato già rilasciato, per il napoletano è arrivato il momento di pensare al suo prossimo progetto, quello che lo riporterà nella sua città e nei panni che gli hanno permesso di avere successo. Gomorra 4 è terminata ormai il maggio scorso e sembra che sarà proprio in primavera che inizieranno le riprese della quinta stagione.

Al ritorno di Salvatore Esposito si tornerà a pensare ai nuovi episodi della serie Sky che si è conclusa lo scorso anno con il boss solo e rinchiuso in un bunker dopo la morte, proprio per sua mano, dell’ultima persona ancora al suo fianco, Patrizia. ‘O Maestrale ha aiutato Genny a nascondersi ed è proprio con lui nel bunker che si è conclusa la quarta stagione.

A risvegliare gli animi sopiti dei fan ci ha pensato Salvatore Esposito pubblicando una foto che lo ritrae con Ciro di Marzio al grido di “Stiamo tornando” e l’hashtag #Gomorra5. Non si capisce se lo scatto sia legato proprio al ritorno dell’Immortale sul set della serie o solo alla voglia di tenere alta l’asticella dell’interesse dei fan, fatto sta che in molti aspettano di scoprire presto qualcosa a riguardo ma, soprattutto, attendono di capire se L’Immortale avrà degli effetti sulla serie.

Ecco il post di Salvatore Esposito:

Il film che ha portato Ciro di Marzio al cinema non solo ha confermato che il personaggio è ancora vivo ma che è tornato in pista dopo il salvataggio in extremis operato dal suo mentore Don Aniello. Proprio lui gli ha consigliato di lasciare Napoli per cogliere questa nuova occasione e così lui ha deciso di rintanarsi in Lettonia ritrovandosi nella paranza di Bruno, l’uomo che lo adottò in orfanotrofio e facendosi coinvolgere in una guerriglia tra russi e lettoni

Tra colpi di scena e morti, Ciro rimarrà ancora in piedi fino a che, nel finale, incontrerà Gennaro, ormai fuori da ogni scontro a Napoli e in ritorno a Posillipo, in una grande villa. Non si capisce bene se il loro incontro sia collocabile dopo la vita in bunker di Genny oppure no e quindi sia un collegamento diretto per Gomorra 5 le cui riprese inizieranno in primavera, ma dovremo attendere un po’ per le prime risposte ufficiali. Siamo sicuri che i fan della serie gradirebbero un possibile ritorno dell’Immortale.