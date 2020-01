Salvatore Esposito nel trailer di Fargo 4 in una guerra tra gangster con protagonista Chris Rock

Dimenticate quello che avete visto fino a questo momento e lasciate da parte il nostro Genny in Gomorra perché Salvatore Esposito debutta nel trailer di Fargo 4 e i fan non potrebbero esserne più fieri. Un nutrito gruppo di italiani ha preso parte alle riprese del nuovo capitolo della serie antologica FX in questi mesi e finalmente il primo trailer ufficiale apre la strada verso la messa in onda prevista per il prossimo aprile. Il video pieno di azione, di dramma e di divertenti momenti, è arrivato proprio nelle scorse ore e ha già conquistato i fan di Salvatore Esposito che in alcuni frame lo vediamo alle prese con i gangster rivali.

Sono passati quasi tre anni da quando è stata trasmessa l’ultima stagione ma il trailer ha spazzato via ogni dubbio mostrandosi al massimo della sua arguzia tra gangster italiani e dialoghi del Midwest al grido di “Gli italiani sono il passato”, il boss interpretato da Chris Rock, Loy Cannon, rivela: “Siamo noi il futuro, semplicemente non lo sanno ancora”.

La nuova stagione lascia il Minnesota e approfitta dell’ambientazione di Kansas City, Missouri, per tornare indietro al 1950 per raccontare la storia di Loy Cannon, un nero a capo di migranti neri fuggiri da Jim Crow South e pronti a prendere il posto dei boss italiani in cima alla cupola della malavita del posto. La loro inquieta pace con la mafia italiana di Kansas City viene distrutta quando il capo della mafia muore, scatenando una catena di violenze il sui succo finisce proprio, quasi in stile parodia, nel trailer di Fargo 4, tra inseguimenti, botte da orbi e droghe.

Nel cast di Fargo 4 ci sono Chris Rock, Jason Schwartzman, Timothy Olyphant e Ben Whishaw ma, soprattutto, un nutrito cast di italiani pronti a tenere alta la bandiera della loro fazione in questa guerra tra gangster. Al fianco di Salvatore Esposito possiamo riconoscere alcuni volti noti del cinema e della serialità italiana a cominciare da Tommaso Ragno (mitico ne Il Miracolo e ultimamente su Canale5 ne Il Processo), Gaetano Bruno e Francesco Acquaroli (volto noto di Suburra La Serie).

Ecco il trailer di Fargo 4:

Per FX, la stagione esplora “l’immigrazione e l’assimilazione e le cose che facciamo per soldi”. Fargo 4 andrà in onda negli Usa per la prima volta il 19 aprile su FX per sbarcare poi in Italia, quasi in contemporanea, su Sky Atlantic in Italia. La fine dei lavori sul set della serie americana permetterà a Salvatore Esposito di rientrare in Italia e mettersi a lavoro per la quinta stagione di Gomorra.