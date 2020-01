Masterchef Italia 2020 sbarca al Teatro Regio di Parma tra Mistery Box e agguerrite brigate: anticipazioni 30 gennaio

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Masterchef Italia 2020 ai cui fornelli rimangono solo 12 aspiranti chef pronti a tutto per passare al turno successivo e sognare la finalissima del programma. Ancora una volta a giudicare i loro piatti ci saranno i tre giudici di questa edizione Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, super promossi dal pubblico a casa che li trova giusti nei loro giudizi ma anche preparati e mai volgari. A quanto pare chi era pronto a scommettere che l’assenza di Joe Bastianich si sarebbe sentita ha sbagliato e non di poco.

Il settimo appuntamento con Masterchef Italia 2020 è fissato per oggi, giovedì 30 gennaio alle 21.15 su Sky e NOW TV, e la sua parole d’ordine sarà collaborazione. Al momento non si conoscono molti dettagli delle prove che gli aspiranti chef dovranno affrontare ma quello che è certo è che ci saranno gli step di sempre a cominciare dalla temuta Mistery Box, cosa si nasconderà sotto la cassa di legno?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni della puntata di oggi sembra che la cooperazione sarà cruciale già nella Mystery Box senza mai perdere di vista l’individualità. I primi dettagli svelano che la prima prova potrebbe essere la staffetta tra due concorrenti per la preparazione di un piatto con gli ingredienti presenti sotto la scatola. Solo chi sarà riuscito a mettersi in evidenza e vincere la prova potrà sperare in un vantaggio nella seconda prova, l’Invention Test. Anche qui i cuochi amatoriali si misureranno con uno dei compiti più difficili: cucinare a 4 mani, riponendo la fiducia nelle idee e nelle scelte del proprio “compagno di banco”.

Il migliore della prova (o i migliori) avranno modo di affrontare al meglio la terza prova, quella in esterna, scegliendo per primo i componenti della sua brigata e anche il possibile menù da portare sul tavolo. Nella nuova puntata di Masterchef Italia 2020 gli aspiranti chef si ritroveranno in una prova in esterna unica e indimenticabile a Parma per cucinare nella splendida cornice del Teatro Regio per 50 elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini”. Una delle due brigate vincerà mentre l’altra andrà a finire al Pressure Test ad un passo dall’eliminazione.

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.