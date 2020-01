Lewis Capaldi a Sanremo 2020, dalla vetta delle classifiche UK al Teatro Ariston

Lewis Capaldi a Sanremo 2020 è stato il primo ospite internazionale a essere stato annunciato per la prossima edizione del Festival di Sanremo, quella che sarà condotta da Amadeus per la prima volta nella sua carriera.

Il giovane artista britannico è quindi parte del cast degli ospiti della kermesse che si terrà a cominciare dal 4 febbraio nella Città dei Fiori, nella quale sono attesi anche Mika e Dua Lipa. Stando alle prime anticipazioni, Lewis Capaldi dovrebbe esibirsi nella serata del giovedì, quella dedicata alle cover.

Chi è Lewis Capaldi

Lewis Capaldi nasce a Whitburn il 7 ottobre del 1996. Inizia a muovere i primi passi nella musica fin da piccolissimo, ma il primo EP arriva il 20 ottobre 2017. La produzione è di Malay, già vincitore del Grammy Award e collaboratore di Frank Ocean.

Il 31 marzo 2017 arriva il suo primo brano, Bruises, con la quale raggiunge il primo grande successo in termini di streaming con quasi 28 milioni di clic in tutto il mondo. Questo successo, gli vale la firma del primo e importante contratto che ha siglato con la Capitol Records.

Ancora nel 2017, supporta il tour di Rag’n’Bone Man che lo coinvolge nel tour europeo di quell’anno, mentre l’anno successivo è con Milky Chance per la tappa americana della tournée dedicata a Blossom. Con queste prime partecipazioni internazionali, si fa notare da diversi artisti come Chloë Grace Moretz, Kygo, James Bay, Ellie Goulding e Niall Horan.

In particolare, Niall Horan ha voluto che lo sostenesse nella tournée per Flicker a Glasgow nel marzo del 2018. Nello stesso anno, raggiunge Sam Smith per l’apertura di 19 date del The Thrill of It All European Tour. Intanto, continua la collaborazione con alcuni artisti internazionali.

A cominciare dal 13 luglio del 2018, Lewis Capaldi è entrato a far parte Lista Britannica di BBC Radio 1, così da prendersi uno dei tre posti successivi della playlist dell’emittente radiofonica. Raggiunge quindi i Kodaline per il concerto a Belfast, oltre ad aver preso parte ad alcuni dei maggiori festival internazionali come Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, Mountain Jam, Osheaga, Reading & Leeds Festival, Rize e TRNSMT.

L’8 novembre esce il nuovo album, Breach, nel quale ha già incluso alcuni brani già pubblicati tra cui Someone You Loved e una demo di Something Borrowed. Qualche giorno dopo, ha interpretato una cover di Shallow di A Star Is Born, che è stata trasmessa su BBC Radio 1 Live Lounge. Nel 2019, è stato nominato ai Brit Critics’ Choice Award per il 2019 con Mahalia e Sam Fender.

Il 2019 è l’anno di Someone You Loved, brano che ha portato il suo nome in oltre 29 paesi in tutto il mondo, non solo in Europa ma anche in Asia e in Australia. Il successo del brano è testimoniato dalla sua presenza nelle UK Single Chart, posizionandosi alla numero uno. Il disco di debutto è sempre del 2019 con Divinely Uninspired To A Hellish Extent, risultato anche l’album più venduto in UK negli ultimi 5 anni, passando 5 settimane alla numero 1. Nel Regno Unito, è disco d’oro.

I concerti sono già sold out, ma prima Lewis Capaldi sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo come ospite internazionale della manifestazione. Il suo show sarà forte della prima posizione nella Billboard Hot 100 ed è stato il primo solista scozzese ad aver scalato le classifiche dopo l’exploit di Sheena Easton nel 1981. Nel 2020, sarà ancora ospite del tour di Niall Horan.