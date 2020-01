Gli album di Mina da avere assolutamente

Mina è senza dubbio la cantante italiana più famosa, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Con la sua voce ha segnato diverse generazioni, iniziando la carriera nel 1960 e arrivando ad oggi con un’energia e una classe inconfondibili, segno di un’artista senza tempo dalla tecnica inarrivabile. Ecco alcuni degli album di Mina da avere assolutamente, per ascoltare brani storici e rivivere momenti simbolo della storia musicale degli ultimi 60 anni.

Tintarella Di Luna

Per i fan della mitica cantante italiana non può mancare l’album di Mina Tintarella Di Luna, il primo della discografia, un disco uscito nel 1960 il quale ha lanciato la carriera di Mina con l’hit di grande successo Tintarella Di Luna. Questa canzone è stata la colonna sonora di un’intera generazione, alle prese con il boom economico, l’emancipazione dei giovani e soprattutto delle donne. Oltre al brano che ha dato il nome all’album sono preseti le tracce Proteggimi, Ho Scritto Col Fuoco e La Verità, tuttavia per i collezionisti è possibile trovare su Amazon anche l’album in vinile di Tintarella Di Luna, con la stupenda immagine in copertina di una Mina davvero giovanissima.

Tintarella Di Luna CD

Mina N.2

Nel 1966 esce il decimo album della cantante italiana, Mina N.2, una raccolta di canzoni straniere cantate da una magnifica giovane Mina nel pieno della sua carriera. All’interno anche il singolo Se non ci fossi tu, l’unico ad essere uscito un mese prima del lancio del disco. Fanno parte di questa collezione inedita di Mina in versione internazionale brani come Caminemos, Full moon and empty arms, Invitation e I’m a foll to want you di Frank Sinatra. Su Amazon è disponibile l’album in formato cd oppure la versione in vinile di Mina N.2, per rivivere le emozioni degli anni ’60 in modo suggestivo.

Mina 2 Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Mina N.2 CD

Le Migliori di Mina Celentano

Realizzato nel 2016 dalla coppia Mina Celentano, Le migliori è un album studio simbolo della storia musicale italiana, un disco che ha rappresentato l’avvicinamento tra di due artisti. In particolare, esiste una curiosità interessante sul titolo del lavoro, Le migliori, usato da Celentano per firmare un articolo pubblicato sul suo blog e indirizzato alla stessa Mina, in cui il cantautore approfittava dell’occasione per farle gli auguri di compleanno. All’interno di questo cd di Mina in duetto con Celentano troviamo canzoni come Ti lascio amore, Ma che ci faccio qui e A un passo da te, inoltre è disponibile anche un’edizione vinile di Le migliori su Amazon.

Le Migliori Codice Prodotto: 127292

Mina Canta O Brasil

Esperienza coraggiosa dell’eclettica Mina, da sempre interessata alle sfide e ai progetti più complessi, nel 1970 esce l’album Mina canta o Brasil, con il quale riesce dove altri grandi cantanti avevano invece fallito. Si tratta di un disco raffinato, dove la sensuale voce di Mina riesce a reinterpretare brani storici della cultura musicale brasiliana, senza sembrare forzata e immergendosi totalmente nelle atmosfere tropicali. Nell’album figurano brani di Mina di classici di Vinicio de Moraes, Roberto Carlos e Chico Buarque, tra cui le famose Come açucar, come afeto, la versione italiana C’è più samba di Tem mais samba e Che meraviglia da Que maravilha di Jorge Ben Jor e Toquinho.

Cinquemilaquarantatre

Uno degli album di Mina più venduti di sempre è la raccolta di cover del 1972 Cinquemilaquarantatre. Disco numero 21 della cantante, la copertina è una delle poche a non presentare una foto di Mina, ma al suo posto c’è una stampa psichedelica molto in voga in quegli anni, realizzata in diversi colori. Nell’album sono presenti diversi brani stranieri adattati per la voce di Mina, come Io ti amavo tanto (da You’ve got a friend di Carole King), Suoneranno le sei (da Balada para mi muerte di Astor Piazzolla) e Delta Lady, ripresa da un grande successo di Leon Russell e Joe Cocker. Su Amazon è possibile acquistare l’edizione in vinile di Cinquemilaquarantatre, per portarsi a casa un disco da custodire gelosamente.

The Collection 3.0

Una delle raccolte più belle di Mina degli ultimi anni è The Collection 3.0, album pubblicato nel 2015 dalla Warner Music. Si tratta di un cofanetto con tre CD, un Best of davvero unico ed emozionante, con tantissimi successi della storica cantante italiana come Amor mio, E poi…, Non gioco più. È possibile trovare anche l’edizione in vinile di The Collection 3.0, composta da 6 LP e pubblicata in esclusiva per Amazon, con alcune straordinarie reinterpretazioni di Mina come Emozioni, Fiori rosa, fiori di pesco e Oggi sono io cantata in duetto con il cantautore romano Alex Britti.

Mina Fossati

Da non perdere assolutamente è sicuramente l’ultimo album di Mina, lo straordinario lavoro della coppia di artisti italiani MinaFossati . Le canzoni sono inedite e scritte da Ivano Fossati, 11 tracce da brivido cantate dalla bellissima voce della stupenda Mina accompagnata in alcune occasioni dallo stesso Fossati. Fra i brani contenuti in questo album ci sono Tex-Mex, Farfalle, Ladro, L’uomo perfetto e Meraviglioso è tutto qui. Su Amazon è possibile trovare sia il cd che la versione in vinile di MinaFossati , un’edizione deluxe con booklet e una stampa numerata realizzata da Mauro Balletti per un oggetto da collezione.

Come ascoltare Mina su Amazon Prime Music

Con il servizio Amazon Prime Music è possibile ascoltare tutte le migliori canzoni di Mina e gli album di maggior successo della cantante italiana, grazie a un catalogo esclusivo con oltre 2 milioni di brani musicali. Si tratta di una piattaforma per lo streaming musicale di ultima generazione, senza pubblicità all’interno e con funzionalità avanzate come la possibilità di scaricare le tracce offline, utilizzare i comandi vocali di Alexa e accedere da qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

Amazon Prime Music è disponibile soltanto con l’abbonamento Amazon Prime, il servizio esclusivo dell’e-commerce che offre tantissimi privilegi. Ad esempio, sono comprese le consegne rapide e gratuite su oltre 2 milioni di prodotti, l’accesso alla piattaforma on demand Prime Video, le offerte speciali Amazon, l’integrazione con Twitch Prime, il catalogo di e-book Prime Reading e il servizio di archiviazione in cloud illimitato per le foto Amazon Photos.

Se desideri una maggiore scelta di album e brani della mitica Mina c’è anche Amazon Music Unlimited, una piattaforma con oltre 50 milioni di brani musicali, accesso illimitato e qualità audio di altissimo livello. I prezzi di Amazon Prime Music sono quelli del servizio Amazon Prime, quindi 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno, con un periodo di prova di 30 giorni e disdetta gratuita. Invece Amazon Music Unlimited prevede una tariffa di 9,99 euro al mese oppure 99 euro l’anno, con piano Echo a 3,99 euro al mese e pacchetto per la famiglia a 14,99 euro mensili o 149 l’anno con 6 account.