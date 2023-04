Blanco e Mina sono alla ricerca di Un Briciolo Di Allegria o almeno questo è il titolo dell’atteso singolo che li vede in duetto. Un sogno all’apparenza irrealizzabile che sta per diventare realtà per il giovanissimo Blanco che in pochi anni ha messo a segno un ricordo dietro l’altro.

Ora per lui arriva la realizzazione di un feat d’eccezione con un’artista che non si concede mai. Mina gli ha detto sì. Così, a breve uscirà un duetto tra Blanco e Mina e il titolo è stato appena annunciato. Il brano si intitolerà Un Briciolo Di Allegria.

A comunicare il titolo del singolo è stato Blanco attraverso un post sui social. A corredo una serie di scatti in bianco e nero. In uno appare anche il suo produttore, Michelangelo. La conferma del feat Tra Blanco e Mina è nell’aria da marzo ma solo adesso è noto qualche dettaglio in più. La canzone dovrebbe arrivare in radio e negli store digitali nelle prossime settimane per portare una ventata di felicità in primavera.

I due si corteggiavano ormai da più di un anno, da quando Mina ascoltò Brividi al Festival di Sanremo 2022.

Blanco e Mina, Un Briciolo Di Allegria – testo e significato

a breve