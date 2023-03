Il duetto di Blanco con Mina diventa finalmente realtà. I due si corteggiano ormai da più di un anno, da quando Mina ascoltò Brividi al Festival di Sanremo 2022.

Blanco era in duetto con Mahmood e i due vinsero quell’edizione della kermesse canora conquistando davvero tutti. Tra questi, anche la grande Mina che aveva espresso il desiderio di conoscerlo.

I primi contatti sono stati resi possibili grazie alla mediazione del figlio di lei, Massimiliano Pani, che aveva dichiarato subito che alla madre era piaciuta la canzone Brividi. Nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare che quelle parole di apprezzamento si sarebbero trasformate addirittura in una collaborazione. E invece, sembra proprio che adesso il pezzo in feat. sia in dirittura d’arrivo.

Ciò che sappiamo è che arriverà in radio molto presto – e parallelamente anche negli store digitali. Anticiperà il nuovo album di inediti di Blanco ma si troverà anche nel nuovo disco di Mina, di prossima pubblicazione. Un brano congiunto che nasce da una stima reciproca profonda, dunque, e che finirà nei rispettivi nuovi dischi di inediti degli artisti che, seppur in modo diverso, hanno influenzato entrambi la musica italiana.

Alla produzione del brano dovrebbe esserci, come sempre, Michelangelo, figura fissa al fianco di Blanco.

Per quanto riguarda il titolo, invece, la canzone sembra che non ne abbia ancora uno. Verrà deciso solo dopo l’incisione, attualmente in corso tra gli studi di registrazione di Milano e di Lugano. Prematuro anche ipotizzare i contenuti del testo e gli argomenti trattati. Non sono giunte anticipazioni in rete nella data in cui si scrive.