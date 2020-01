Una stoica Apple prova a garantire iOS 14 a quasi 15 iPhone: la lista ufficiosa

Arrivano in queste ore notizie sulla carta potenzialmente interessanti direttamente dal mondo Apple, soprattutto per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 14 che toccheremo con mano nel corso dei prossimi mesi e la compatibilità coi vari iPhone sul mercato. Alcune settimane fa avevamo già provato ad introdurre l’argomento con un primo approfondimento in merito, ma oggi 27 gennaio possiamo passare finalmente a questioni più concrete.

Quali iPhone compatibili con l’aggiornamento iOS 14?

La premessa è doverosa, in quanto i melafonini menzionati oggi a proposito del possibile matrimonio con iOS 14 non sono ufficiali. Nel senso che le notizie trapelate questo lunedì non giungono da Apple, ma siamo ugualmente al cospetto di rumors interessanti per il pubblico. Anche quello italiano, che pensava di dover mandare il proprio dispositivo in pensione a causa del mancato supporto software da parte della mela morsicata. Insomma, oggi possiamo analizzare quanto è stato riportato da una fonte come iPhone Soft.

In particolare, tra gli iPhone compatibili con l’aggiornamento iOS 14 dovremmo trovare quasi quindici dispositivi, confermando a conti fatti quanto riscontrato negli ultimi mesi con iOS 13. Dettaglio non di poco conto, soprattutto considerando cosa avvenga coi principali produttori di smartphone Android. Abbiamo pertanto i vari iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ed il redivivo iPhone SE.

Inutile dire che se tali indiscrezioni a proposito di iOS 14 dovessero essere confermate, si tratterebbe di un segnale davvero importante per milioni di possessori di iPhone, soprattutto in riferimento a coloro che si ritrovano con modelli non proprio di ultimo grido. Che ne pensate dell’elenco riportato oggi 27 gennaio? Ritenete che possa essere uno scenario plausibile? Fateci sapere qui di seguito, riportandoci magari anche le vostre previsioni dopo questi rumors.