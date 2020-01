La lista dei 22 smartphone Huawei e Honor che supportano VoWiFi ad inizio 2020

Sono mesi ormai che si parla di una funzione specifica e molto interessante, vale a dire quella del cosiddetto VoWiFi che consente anche agli utenti in possesso di uno smartphone Huawei e Honor di effettuare chiamate a costo zero in mobilità. In passato ci siamo soffermati sull’arrivo di tale plus a bordo dei singoli modelli coinvolti, come avvenne nel 2018 a proposito del cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Oggi 27 gennaio, però, ritengo utile specificare a cosa serva e quali siano i modelli compatibili.

A cosa serve la funzione VoWiFi agli utenti Huawei e Honor

Passando a questioni più specifiche, tramite il VoWiFi i possessori di un device Huawei e Honor avranno la possibilità di effettuare chiamate vocali o video quando è disponibile una connessione WiFi. Il tutto, dunque, senza incidere sul credito della propria SIM e senza la necessità di dover scaricare app di messaggistica. Sia dal punto di vista dell’utente, sia per quanto riguarda il proprio interlocutore. Inutile dire che il discorso sia circoscritto ad un numero limitato di modelli.

A proposito di Huawei, ad esempio, ad oggi possiamo concentrarci sui vari Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Pro Porsche, P20, Huawei P20 Pro, Mate RS, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Huawei P30, P30 Pro, Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Mate 30 5G e Mate 30 Pro 5G. Passando a Honor, invece, il discorso è limitato a Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20, Honor 10 Lite, Honor 10 e Honor Play.