Notifiche con messaggio “contenuti nascosti” su smartphone Huawei: soluzione rapida

Alcune segnalazioni in questi giorni su smartphone Huawei ci dicono che diversi utenti stanno ricevendo delle notifiche contenenti il messaggio “contenuti nascosti”. Dopo aver analizzato alcune anomalie legate al GPS, come avrete notato tramite il nostro articolo di qualche settimana fa, oggi 24 gennaio tocca concentrarsi su un altro elemento che negli ultimi tempi ha fatto la differenza. I riscontri di cui vi sto parlando stamane, infatti, non sono così isolati come potrebbe sembrare.

Come far scomparire “contenuti nascosti” su smartphone Huawei

Non dovrebbe trattarsi di un anomalia legata ad aggiornamenti, considerando il fatto che alcuni hanno associato l’apparizione del messaggio “contenuti nascosti” ad accompagnare le notifiche ricevute, rispetto al rilascio di EMUI 10. O comunque di una patch sulla carta secondaria. Non è un caso che negli ultimi tempi ci sia stato anche un intervento da parte della divisione italiana di Huawei, nel tentativo di chiarire una volta per tutte la questione.

Per risolvere il problema in questione, infatti, non dovremo fare altro che seguire il percorso che parte da “impostazioni”, per poi accedere a “notifiche”, quindi “notifiche schermata di blocco” ed infine selezionando la voce “mostra”. Probabile, secondo quanto raccolto dopo alcuni interventi di Huawei Italia, che gli utenti con questa anomalia abbiano impostato la suddetta voce su “mostra”, ma al contempo anche su “nascondi contenuti”. O che dopo determinate operazioni si sia settata così in automatico.

Tenete presente queste informazioni a medio termine, soprattutto nel caso in cui doveste riscontrare anomalie del genere nel corso delle prossime settimane dopo aver installato l’aggiornamento con EMUI 10 a bordo di un device Huawei e Honor. Spesso, infatti, qualsiasi anomalia viene erroneamente ricollegata ad un nuovo pacchetto software come potrete facilmente immaginare. Capitato anche a voi quanto riportato oggi?