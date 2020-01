Sempre meglio Huawei Mate 20 Pro con EMUI 10: adesso con patch 181

Di nuovo protagonista in Italia il Huawei Mate 20 Pro, che ravviva EMUI 10 ancora una volta, mettendo a tacere, magari definitivamente, i problemi che ne avevano un po’ rallentato la fase iniziale di rilascio. La versione firmware in questione risponde alla sigla ‘10.0.0.181(C432E7R1P5)‘, destinata ai modelli no brand ITV e dal peso di 4.55GB (segue la precedente patch 180, di cui vi avevamo parlato qui). Si tratta di una versione stabile del software, che sembra aver raccolto il favore degli utenti che l’hanno già installata.

Sono appena pochi giorni che l’aggiornamento sta raggiungendo a scaglioni i Huawei Mate 20 Pro privi di brandizzazione degli operatori telefonici, ma le testimonianze fin qui raccolte ci lasciano ben sperare circa la buona ottimizzazione della release, che pare rispondere a dovere ed essere esente dai problemi che avevano contraddistinto la prima distribuzione di EMUI 10 a bordo dell’ormai ex top di gamma (che ancora qualcuno continua a preferire rispetto al Mate 30 Pro, purtroppo sprovvisto dei servizi Google per via del ban USA).

In ogni caso, meglio andarci con i piedi di piombo ed usare prudenza (come dovrebbe essere per ogni aggiornamento software che ci vediamo notificare, piccolo o grande che sia). La prima cosa da fare a notifica ricevuta è quella di effettuare un backup dei propri dati, specie di quelli più recenti ed importanti, per tenerli al riparo nel caso in cui si presentasse qualche problema (non è detto che succeda) in fase di installazione. Un’altra buona regola? Attenti alla percentuale di carica residua, non ci stancheremo mai di ripeterlo: se al di sotto del 50%, evitate di procedere all’installazione, oppure, in alternativa, collegate il vostro Huawei Mate 20 Pro alla presa elettrica tramite l’alimentatore in dotazione. Se avete domande, scriveteci attraverso il box dei commenti in basso.