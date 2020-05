Traghetta verso patch più importanti la 214 per Huawei Mate 20 Pro il 15 maggio

Non possiamo aspettarci rivoluzioni con il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20 Pro segnalato in queste ore. Tutti sanno che il produttore asiatico sta lavorando senza sosta per rendere disponibile nel più breve tempo possibile l’upgrade impostato su EMUI 10.1, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ieri con un articolo apposito. Tuttavia, lo sviluppo software per il modello 2018 non si arresta e passa anche attraverso upgrade di transizione.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento 214 per Huawei Mate 20 Pro

In quest’ottica, possiamo introdurre il discorso relativo al nuovo aggiornamento 214 dedicato agli utenti che si ritrovano con un Huawei Mate 20 Pro. Secondo le segnalazioni pervenute dai primi utenti che anche qui in Italia hanno ricevuto la notifica per procedere con il download via OTA del pacchetto software, non dovremmo andare oltre la semplice patch di aprile. Insomma, un normale intervento concepito per migliorare gli standard di sicurezza di questo prodotto.

Attenzione però, perché l’aggiornamento di cui vi sto parlando oggi per Huawei Mate 20 Pro ha un pari a quasi 600 MB. La storia recente del produttore cinese ci dice che difficilmente l’intervento sarà circoscritto a questioni di sicurezza. Insomma, al di là delle informazioni che trovate all’interno del changelog di questo nuovo aggiornamento, invito tutti a fare molta attenzione alle novità concrete che avrete modo di toccare con mano a breve.

Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback degli utenti italiani appena l’aggiornamento 214 verrà messo a disposizione dei vari Huawei Mate 20 Pro qui nel nostro Paese. Avete già testato il pacchetto software? Fateci sapere che tipo di esperienza avete maturato con la patch in questa fase, in attesa di capire quanto dovremo attendere prima di imbatterci una volta per tutte in EMUI 10.1 qui in Italia.