Impossibile leggere le impostazioni degli smartphone Huawei in bianco su sfondo chiaro? Tutta colpa della dark mode

Non si tratta di un’anomalia così rara nelle ultime settimane. Molti possessori di smartphone Huawei, dopo aver aggiornato il loro dispositivo ad EMUI 10, si sono scontrati con l’impossibilità di leggere alcune schermate nelle Impostazioni del telefono. Il motivo è uno solo: i caratteri dei testi sono scritti in bianco su sfondo grigio chiaro. Normale che la consultazione dei vari menù sia dunque possibile solo in parte e comunque con un enorme sforzo della vista.

Alcune segnalazioni sull’anomalia sono giunte pure presso la nostra redazione e non possono essere affatto sottovalutate. La presenza delle lettere chiare su sfondo altrettanto chiaro inibisce una serie di funzioni prima semplici e immediate per tanti possessori di smartphone Huawei. Dopo aver indagato sulla questione e racconto anche un feedback di Huawei Mobile Italia sul disservizio, ecco che è stato possibile venire a capo della situazione, senza alcun dubbio.

Se, non a caso, proprio dopo l’aggiornamento EMUI 10, sugli smartphone Huawei molte schermate delle Impostazioni non sono più leggibili, la colpa è in parte dello stesso aggiornamento ma, scendendo più nello specifico, di una sua funzione come la nuovissima modalità notte, conosciuta anche come dark mode. In pratica, proprio le schermate nere del sistema predilette per il benessere degli occhi e pure per il risparmio energetico, sarebbero le uniche responsabili dell’anomalia. Per qualche motivo riconducibile di certo ad un bug software, nelle schermate di riferimento, il testo non sarebbe visualizzato solo quando proprio la modalità notte è attiva.

Cosa bisogna fare dunque se ci si imbatte proprio nei problemi qui esaminati? L’unica strada da percorrere è quella della disattivazione della modalità notte, almeno per il momento. Sembra alquanto ovvio ma abbiamo raccolto, a tal proposito, anche il feedback di Huawei Mobile Italia riportato al termine di questo articolo. L’anomalia sarà di certo corretta nelle prossime patch in arrivo sui telefoni interessati ma nell’attesa, la soluzione drastica e pure scomoda per alcuni comporta la rinuncia alla dark mode (magari solo per il tempo necessario al settaggio di nuove impostazioni).

Ciao,

hai per caso attivato la modalità scura?

In caso affermativo prova a disattivarla e vedi se la situazione si risolve.

Se il problema persiste ti preghiamo di contattarci privatamente.

Buona giornata — Huawei Mobile Italia (@HuaweiMobileIT) January 19, 2020