Red Ronnie furioso contro Junior Cally: ‘non deve salire sul palco di Sanremo, è istigazione alla violenza’

Red Ronnie ci ha abituati così da anni, i suoi programmi sul web, le sue dirette che saltano fuori da una tv tascabile che con estrema facilità raggiunge centinaia di migliaia di persone, l’ha inventata lui. Red fa sul serio, la sua produzione è giornaliera ed instancabile ed è noto che con i suoi contenuti raggiunge un pubblico incredibile e trasversale, spesso superiore a quello di certi programmi Sky o delle varie Rai oltre il 3.

In questo videoclip Red Ronnie si scaglia contro Junior Cally e su pezzi come Strega o Tutti con Me. Nel video ammonisce: “Junior Cally non deve salire sul palco di Sanremo, dobbiamo proteggere non più i nostri ragazzi ma i nostri bambini!”. Oppure “Amadeus non capisce un ca*zo di musica, lui conduce Quiz”, e ancora: “Se mandiamo a Sanremo gente così, sdoganandoli, con questi testi, allora i ragazzini penseranno che è così che si fa”. Si sofferma poi a leggere con attenzione il testo di alcuni brani di Cally con un botta e risposta con chi segue la diretta Facebook.

È facile che Red prenda posizioni nette e sanguigne sui temi dell’attualità musicale, ricordiamo la sua storica battaglia contro i talent che gli è valsa una rassegna stampa di peso nonché qualche scherzetto al vetriolo dalle Iene su Italiauno.

Oggi nel suo mirino c’è un nuovo bersaglio, i messaggi contenuti in buona parte della musica Trap, certi testi altamente diseducativi che rotolano come macigni su milioni di ragazzini, attraverso Youtube, attraverso Spotify, etc. Ma è davvero giusto che ciò accada nell’indifferenza dei più? Quanto è controllabile un fenomeno artistico e fino a che punto è giusto lasciare che un performer si esprima con linguaggi ritenuti volgari, offensivi, pericolosi, in testi memorizzati come cantilene da minorenni, fans, followers? E qui le opinioni si separano: gogna o massima libertà.

Lì a guardare Red Ronnie che s’incazza sull’argomento ci sono i giovanissimi curiosi e padroni dei device digitali, ci sono soprattutto gli over40 che lo seguono da sempre e ci sono poi, come il web comanda, anche un bel po’ di detrattori e haters che alimentano un dibattito quotidiano e fanno crescere le fila dei suoi followers su ogni suo canale. Nella nuova era digitale si direbbe una vera forza, un ‘connettore’ di energie vecchie e nuove che tiene ancora vivo e ben alimentato il dibattito sulla musica, per altri versi appassito, deviato, snobbato.

Buona visione, per vedere la diretta integrale clicca qui: (Red contro Junior Cally)