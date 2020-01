Tutti i vincitori dei Rockol Awards 2019, da Ultimo a Vasco Rossi

Sono annunciati i vincitori dei Rockol Awards 2019, quelli decisi dal pubblico ma anche dalla critica. La serata si è tenuta il 16 gennaio scorso sotto la conduzione di Massimo Cotto, già voce di Virgin Radio, giornalista e critico.

Gli Eugenio In Via Di Gioia ai Rockol Awards 2019

La serata si apre con l’esibizione degli Eugenio In Via Di Gioia, pronti a partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, che si sono esibiti con il brano Tsunami.

Rockol Awards 2019 per il miglior album internazionale

Si assegnano i primi premi, quelli destinati al miglior album internazionale. A contendersi il premio, per il pubblico, sono stati Western Star di Bruce Springsteen, Heart To Mouth di LP ed Everyday Life dei Coldplay, mentre per la critica la finale si è disputata tra Ghosteen di Nick Cave, Western Stars di Bruce Springsteen e When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish. Il Rockol Awards per il miglior album internazionale è di Western Star di Bruce Springsteen per il pubblico e di When We All Fall Asleep, Where Do We Go? per la critica.

L’attenzione alla musica internazionale continua con il tributo ai Clash che hanno portato sul palco Federico Poggipollini, Ivano Zanotti alla batteria e Marco Prati al basso, che hanno eseguito Guns Of Brixton, Lost In The Supermarket e London Calling.

Il premio per il miglior live italiano e internazionale

Il premio per il miglior live italiano del 2019, per il pubblico, è di Vasco Rossi, che la spunta contro Claudio Baglioni a Ligabue. A ritirare il premio per conto del Kom è Tania Sachs, portavoce e responsabile della comunicazione di Vasco. Il BigliettOne D’Oro attribuito a TicketOne è invece di Ed Sheeran. A ritirare il premio è Marco Boraso, Marketing Director di Live Nation. Maurizio Salvadori di Trident riceve invece il BigliettOne d’Oro per uno show italiano, attribuito a Jovanotti.

Il miglior live per la critica è invece attribuito all’evento speciale di Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo. I due artisti si esibiscono sul palco del Santeria Social Club. I tre finalisti sono stati Salmo e Jovanotti.

Andrea Micciché, in qualità di presidente del NUOVOIMAIE, assegna il premio per il miglior musicista a Clara Moroni, mentre il Premio Speciale Rockol è di Fulminacci.

C’è spazio anche per i live internazionali, con i Cure che vincono il Rockol Awards secondo la stampa, mentre LP riceve il riconoscimento per l’apprezzamento del pubblico.

Rockol Awards per il miglior album del 2019

La serata si conclude con le premiazioni per il miglior album italiano per il pubblico e per la critica. A spuntarla è Ultimo con Colpa Delle Favole, che si prepara al lungo tour negli stadi e al debutto al Circo Massimo. Per la critica, il miglior album del 2019 è Ballate Per Uomini E Bestie di Vinicio Capossela. L’artista si è esibito sul palco con Nuove Tentazioni Di Sant’Antonio, Il Testamento Del Porco, Il Povero Cristo e All’Una E Trentacinque Circa.

Tutti i vincitori dei Rockol Awards 2019