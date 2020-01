Le prime dichiarazioni di Tiziano Ferro su Sanremo 2020 in conferenza stampa: “Amadeus ha realizzato un mio sogno”

La prima conferenza stampa ufficiale del Festival di Sanremo 2020 si è tenuta oggi dal Casinò. Amadeus ha raccontato il suo primo Festival della Canzone Italiana nell’incontro ufficiale con la stampa.

Ha parlato degli ospiti e degli artisti in gara, la spiegato e motivato le scelte più varie nel rispondere alle domande dei giornalisti in sala. Ha confermato la presenza di Tiziano Ferro, ospite in tutte e cinque le serate del Festival. Ha poi confermato anche la presenza di Roberto Benigni e di Fiorello.

Amadeus conferma Fiorello a Sanremo 2020:

Nel parlare dell’idea di invitare Fiorello al 70° Festival di Sanremo, Amadeus ha accennato al rapporto di amicizia che li lega da sempre. Fiorello e Amadeus sono amici da più di 35 anni e 35 anni anni fa gli ha fatto una promessa: “Se dovessi fare Sanremo, dovrai essere con me”.

Fiorello non lo aveva preso troppo sul serio: era solo una remota ipotesi quella di un Amadeus direttore artistico. 35 anni dopo, invece, quel sogno si è realizzato e Amadeus ha mantenuto la promessa invitando il suo amico sul palco del Teatro Ariston.

“Gli ho prenotato la camera davanti a me”, ha anticipato Amadeus che lo considera “un fratello”, più che un amico.

Non si conoscono i dettagli sull’intervento di Fiorello al Festival della Canzone Italiana. Amadeus non vuole conoscerli, si fida ciecamente del suo ospite, così come si fida di Tiziano Ferro, fisso al Festival.

Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020, presente tutte e 5 le serate:

“Tiziano Ferro lo volevo come ospite ma volevo che fosse tutte le sere con me; ritenevo però che fosse impossibile”, racconta Amadeus in conferenza stampa nel ricordare il momento in cui propose il Festival all’artista di Latina.

“Quando gli ho detto: ‘Mi piacerebbe che fossi ospite’ lui mi ha detto: ‘Verrò sicuramente’. Ho preso la palla al balzo e gli ho detto: ‘Tutte le sere’ e gli è cambiata l’espressione, in meglio”, ha spiegato il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival, inizialmente titubante nel proporre a Tiziano Ferro la presenza fissa in quanto credeva che l’artista avrebbe rifiutato.

Tiziano invece lo ha sorpreso e con entusiasmo ha accolto la sua richiesta: canterà tutte le sere e preparerà altro non ancora rivelato. Nella serata del giovedì, inoltre, duetterà con Massimo Ranieri.

Il videomessaggio di Tiziano Ferro:

Impossibilitato a prendere parte alla conferenza stampa perché ancora a Los Angeles, Tiziano Ferro ha realizzato un videomessaggio trasmesso durante l’incontro.

“Amadeus chiamandomi ha realizzato un mio sogno”, ha detto Tiziano Ferro che il Festival lo ha sempre seguito ed ora è onorato di poter far parte del cast di questa grande festa dedicata alla canzone italiana.

“Il festival mi ha fatto diventare un sognatore”, aggiunge, perché quando era ragazzo lo guardava e sognava di poter calcare quel palco un giorno.

Per Tiziano non è la prima presenza a Sanremo in qualità di ospite ma è la prima in cui presenzia in tutte le serate della kermesse canora.

A proposito dei suoi interventi, anticipa che ci saranno “cose belle, divertenti ed emozionanti” e spende qualche parola su Amadeus definendolo una “persona appassionata che ama la musica e la televisione” ma che sa anche cosa significhi dedicare una vita alle canzoni in quanto viene dal mondo della radio.

A 40 anni, Tiziano Ferro si sente nei panni di un bambino di 8, tanta è l’emozione di unirsi al cast di Sanremo 2020 e “Porca miseria, non vedo l’ora di esserci”, conclude.

Roberto Benigni al Festival di Sanremo 2020:

In conferenza stampa, Amadeus si è detto “fan di Benigni da sempre”. I due sono inoltre grandi amici. Lo ha voluto con sé sul palco nell’edizione celebrativa del Festival della Canzone Italiana. Sicuramente Benigni sorprenderà tutti con il suo ingresso a sorpresa sul palco ma anche a proposito del suo intervento non è stato svelato alcun dettaglio.