Sparita la Modalità Ospite su Google Home e Nest, ma non su Google Chromecast

Spesso sottovalutata, anche se molto utile: forse non tutti conoscete la Modalità Ospite di Google Chromecast, che, grazie alla prossimità alla posizione e la disponibilità del Wi-Fi, permette ai propri cari (amici e parenti) di trasmettere agli speaker o alla televisione senza per questo dovere accedere alla rete Wi-Fi (sempre che si disponga del codice PIN di quello specifico apparecchio). Una funzione, questa, che il colosso di Mountain View aveva lanciato in sordina del dicembre 2014 proprio su Google Chromecast, e da qualche tempo disponibile anche per i device della gamma Google Home.

La notizia del giorno (riportata da ‘androidpolice.com‘), quella che potrebbe non affatto piacervi, riguarda proprio questo tasto: l’opzione sembra essere sparita per tutti i dispositivi dapprima compatibili, ad eccezione dei Google Chromecast. Potrete verificare voi stessi la cosa lanciando l’app Google Home, e procedendo a scegliere un device di trasmissione tramite l’ingranaggio delle impostazioni collocato in alto a destra del vostro schermo. Non farete fatica ad individuare la Modalità Ospite, che potrete da subito attivare e di cui visualizzerete il relativo PIN a 4 cifre per la condivisione con amici e parenti dei contenuti desiderati. Il menu continua ad essere visualizzabile su Google Chromecast, ma non più sui dispositivi Google Home o Nest.

Non è neanche possibile ipotizzare si tratti di un errore che potrà essere ripristinato, in quanto la pagina di supporto della Modalità Ospite permane per Google Chromecast, ma non per gli altoparlanti intelligente della Gamma Home e Nest. Bisognerà farsene una ragione? Al momento sembra essere così, per quanto possa dispiacere. Vedremo se più avanti il colosso di Mountain View deciderà di correggere il tiro. A voi personalmente mancherà, oppure non ne eravate nemmeno a conoscenza fino alla lettura di questo articolo?