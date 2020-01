Slitta Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, in onda a febbraio su Rai1 (video)

Non sarà una fiction in sei o otto puntate, come ci hanno abituato le produzioni Rai, ma una miniserie in 3 serate: Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, di nuovo protagonisti insieme dopo il successo di Scomparsa, andrà in onda in prima visione su Rai1 a cavallo della settimana sanremese.

La serie parte domenica 2 febbraio e andrà in onda nelle due domeniche successive in prima serata, dalle 21:25. Rai1 punta molto su questa serie dal tema e dai protagonisti molto popolari, al punto da darle nel palinsesto del prossimo mese il ruolo di cerniera della settimana del Festival di Sanremo, facendone slittare l’iniziale programmazione prevista per il 19 gennaio.

Vanessa Incontrada è ormai uno dei volti femminili più ricorrenti di Rai Fiction, una scelta di sicuro successo di pubblico visto il riscontro auditel delle produzioni precedenti di cui è stata protagonista. Recentemente è stata anche la conduttrice dello show di prima serata 20 Anni che Siamo Italiani, insieme a Gigi D’Alessio, facendosi apprezzare non solo per i tanti numeri di canto, ballo e recitazione portati in scena ma anche per un monologo contro il body shaming (tema su cui dà battaglia da anni, dopo aver sofferto per le critiche al suo peso in seguito alla maternità) che ha fatto il giro della rete. Con Giuseppe Zeno, che ritrova in questa nuova miniserie, ha già recitato nel mistery Scomparsa del 2017, storia di un’adolescente sparita da una piccola cittadina piena di misteri.

Anche stavolta la Incontrada interpreta una madre, che intraprende un viaggio complesso per fare i conti con se stessa: Angela è una donna che ha perso il figlio in un incidente e si rifugia su un’isola dell’arcipelago toscano, ma quando viene accusata dell’omicidio della sua vicina di casa decide di scappare con i figli che la stessa vittima le aveva lasciato in custodia per una notte. La sinossi della serie parla di un racconto “a metà tra road movie e favola nera, una storia popolare e moderna che racconta l’esperienza riparativa di una donna rispetto alla sua maternità perduta“.

Nel cast principale di Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno ci sono, tra gli altri, Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, la soprano e attrice Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti e Fabrizio Contri.

La serie, una co-produzione 11 Marzo Film e Rai Fiction, è diretta da Andrea Porporati, che è già stato dietro la macchina da presa per la miniserie Faccia d’Angelo per Sky e il film tv di Rai1 e La Classe degli Asini nel 2015. Sempre Porporati ha già diretto Vanessa Incontrada nella serie di Rai1 Il Capitano Maria, trasmessa nella primavera del 2018 e nel film tv I Nostri Figli dello stesso anno. Porporati è stato anche sceneggiatore della serie tv Il Nome della Rosa, l’adattamento del romanzo di Umberto Eco trasmesso lo scorso anno da Rai1.

Ecco il promo di Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.