Si spazia alla grande tra Huawei P30 Pro e Galaxy S10 con le offerte Amazon del 13 gennaio

Non poteva cominciare meglio la settimana per gli utenti che sono ancora alla ricerca di uno smartphone dopo il periodo natalizio, soprattutto a proposito di modelli particolarmente apprezzati dal pubblico italiano, come i vari Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10. Anche oggi 13 gennaio, infatti, abbiamo a disposizione alcune offerte Amazon che potrebbero indurre tante persone a procedere con l’acquisto di device sì appartenenti a fasce di mercato uguali e con un elemento importante in comune.

Entrambi possono ostentare questo lunedì un rapporto tra qualità e prezzo invidiabile, senza dimenticare che i modelli riportati stamane si trovino decisamente avanti nello sviluppo di pacchetti software impostati su EMUI 10 e Android 10. Cerchiamo dunque di analizzare le singole offerte Amazon e di comprendere se l’acquisto di un Huawei P30 Pro o di un Samsung Galaxy S10 possa essere realmente conveniente nello scorcio iniziale del 2020.

Leggero abbassamento del prezzo per Huawei P30 Lite

Entrando nel merito del cosiddetto Huawei P30 Pro, da alcuni minuti lo smartphone risulta disponibile a circa 600 euro. Come sempre avviene con le offerte Amazon, il prezzo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Considerando l’elevata domanda da parte del pubblico, che da sempre caratterizza il ciclo di vita di questo modello, senza dimenticare le notizie riportate in precedenza sul fronte aggiornamenti, è probabile che a tali condizioni lo smartphone possa andare a ruba. Ecco perché conviene procedere in fretta con l’ordine se interessati.

Trend finalmente favorevole per il Samsung Galaxy S10

Nel caso in cui doveste essere interessati al Samsung Galaxy S10, invece, credo vi farà piacere sapere che lo smartphone dopo una lunga attesa si sia avvicinato finalmente alla soglia dei 600 euro. Anche qui probabile disponibilità di pochi prezzi, per un’offerta Amazon allettante se pensiamo ai costi attualmente concepiti per i top di gamma Android. Che ne pensate? Meglio puntare su un Huawei P30 Lite?