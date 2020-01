Ben due episodi musicali in Lucifer 5: svelati i titoli e i primi dettagli

Saranno ben due gli episodi musicali in Lucifer 5. Dopo aver annunciato i primi dettagli, Entertainment Weekly ha svelato in esclusiva che cosa vedremo in entrambi gli eventi televisivi. Bloody Celestial Karaoke Jam è a tutti gli effetti un episodio musicale in cui vedremo i personaggi esibirsi in diverse performance canore. Teniamo a precisare che, secondo Entertainment Weekly, l’episodio musicale non deve essere confuso con il quarto, che è ambientato negli anni Quaranta, è a tema noir, e ci saranno due momenti musicali.

La musica ha sempre fatto parte del DNA della serie. Fin dalla prima stagione abbiamo infatti visto il protagonista suonare di tanto in tanto al pianoforte e, talvolta, esibirsi in performance canore. Tom Ellis è un ottimo cantante, come ha dimostrato più volte nel corso di Lucifer. Lo scorso anno si era perfino parlato della possibilità di rilasciare le musiche della serie online.

Non c’è una soundrack ufficiale per Lucifer. Molte persone stanno chiedendo se verranno rilasciate prima o poi le musiche che canto nello show. Perciò penso che prenderò la cosa di petto e vedrò se posso fare qualcosa. Sembra che oggigiorno funzioni così. Adesso abbiamo Spotify e lo streaming, potremo registrarle e metterle lì.

Gli showrunners Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno sempre voluto realizzare un episodio musicale; stavano solo aspettando la storia e il momento giusto per portarlo in scena. A Entertainment Weekly hanno dichiarato:

Volevamo avere una vera storia che avesse un suo perché; perché cantano e ballano, e non solo, ‘Oh, questo (episodio) sarà uno di quelli in cui tutti cantano e ballano. Realizzarlo è stato come giocare a Tetris, ma è stato davvero divertente. E sarà fantastico. Era nella mia lista dei desideri.

Exclusive: The devil is getting… jazzy? @LuciferNetflix is going noir for a special musical episode during the final season. 😈https://t.co/UfCqKDfCFk — Entertainment Tonight (@etnow) October 24, 2019

Al momento ulteriori dettagli sugli episodi musicali in Lucifer 5 restano top secret. L’ultima stagione dello show è piena di novità. La produzione ha annunciato l’arrivo di Dio: l’attore Dennis Haysbert (24) vestirà i panni del padre divino di Lucifer e Amenadiel; quest’ultimo, interpretato da D.B. Woodside invece farà una visita al fratello all’Inferno; infine, Tricia Helfer tornerà nella serie ma non sappiamo se nel ruolo di Charlotte Harris o nella madre di Lucifer e Amenadiel.

Il cast sembra conoscere la fine dello show, come hanno lasciato intuire gli attori Tom Ellis e Lauren German: “Penso che le mie storie preferite siano sempre state quelle in cui il messaggio finale è di speranza. Stiamo spingendo verso questa direzione.”

Lucifer 5 invece inizierà con un salto temporale. Chloe ha il cuore a pezzi, ma cerca di non darlo a vedere. Per questo passa il suo tempo con Maze; escono, ballano e si divertono insieme. Inoltre, il demone la sta aiutando, lavorando come cacciatrice di taglie al distretto. “Chloe non ha idea di dove si trovi Lucifer. Sa che lui l’ha lasciata ma non pensa che non tornerà più. Non è sicura. Cerca di affogare il suo dispiace facendo il suo lavoro, dimenticando tutto con Maze. Ecco come inizia la stagione cinque”, ha dichiarato la German.

La quinta stagione di Lucifer verrà pubblicata su Netflix nel corso del 2020 e divisa in due tranche da otto episodi.