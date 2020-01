Le Wastelanders aprono in Fallout 76: ecco quando e come partecipare alla prova

Non tutto è andato per il verso giusto con Fallout 76. Già disponibile da tempo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si proponeva come un interessante spin-off della saga ruolistica, incentrato su meccaniche squisitamente multiplayer per avventure da vivere online al fianco di altri giocatori. Una premessa sicuramente intrigante, che si è scontrata con una realtà travagliata. Una fatta di un endgame fin troppo blando, problemi tecnici a tratti inaccettabili e una pletora di bug che hanno reso a lungo l’esperienza di gioco addirittura frustrante.

Gli sviluppatori di casa Bethesda Softworks si sono però impegnati per migliorare sensibilmente le dinamiche e il bilanciamento di Fallout 76, dando pure una ripulita alle criticità attraverso una serie di patch correttive gratuite. Se non dovesse bastare, il team guarda pure a contenuti aggiuntivi mai visti prima, che si andranno ad esprimere nella gigantesca espansione Wastelanders.

Prima del debutto ufficiale, non ancora stabilito, Bethesda ha però bisogno dell’aiuto dei giocatori per mettere a punto un DLC che valga la pena giocare. Ecco allora che il gigante del Maryland aprirà degli inviti per selezionati membri della community di Fallout 76 a partire dal 17 gennaio 2020, proprio per testare in anteprima le novità dell’espansione Wastelanders. All’inizio saranno selezionati circa 100 giocatori: se anche voi volete tentare, potete iscrivervi a questo indirizzo, prima della chiusura delle iscrizioni, fissata per le 00:00 del 14 gennaio. I player ritenuti esperti dal team di sviluppo, saranno chiamati ad interagire con le nuove feature, a fornire i propri feedback ed inviare eventuali segnalazioni di errori e bug assortiti, giocando su un PTS, ovvero un server di test privato.

Attenzione però, questa fase di test sarà disponibile solo per la versione PC del gioco. Tutti coloro che saranno selezionati dovranno poi firmare un accordo di non divulgazione (detto anche NDA). Di conseguenza non sarà permesso condividere informazioni sull’esperienza, né sarà possibile registrare contenuti e trasmettere in streaming. I partecipanti potranno conservare i progressi raggiunti nel PTS importandoli nella versione finale al lancio. Potrebbe comunque accadere che Bethesda si veda costretta ad azzerare tutti i progressi, data la natura del test.

