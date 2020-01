Trionfo The Last of Us: è il miglior gioco del decennio per Metacritic, aspettando Part 2

L’attesa per The Last of Us Part 2 è fisiologicamente spasmodica per tutti quei videogiocatori che possiedono una PlayStation 4 o una più potente PlayStation 4 Pro. Attesa che si concluderà a fine maggio, periodo scelto da Sony e dagli sviluppatori di Naugty Dog per il debutto del secondo capitolo di quella che è ormai a tutti gli effetti una saga dalle tinte survival. La fiducia smodata nei confronti dei “cagnacci” californiani a fronte delle splendide avventure di Uncharted e del primo capitolo – senza dimenticare le incarnazioni più vecchie di Crash Bandicoot – rende dunque questo Part 2 non solo una delle esclusive più potenti per il monolite giapponese, ma anche uno dei videogame sicuramente più significativi dell’intero 2020.

Che si confermi un capolavoro o deluda a sorpresa le aspettative di stampa e appassionati, il secondo episodio di The Last of Us è destinato a far parlare si sé a lungo. E a scrivere un pezzo dell’ormai longeva storia del videoludo. Il merito è da ricercarsi nell’intensa narrazione del videogame originale, apparso prima su PS3 e poi su PS4 qualche anno dopo in una remaster. Una storia cruda ma che sa toccare il cuore, capace di mettere in gioco tutte le bellezze e le brutture della natura umana, ancora più spigolose in un mondo devastato dall’epidemia. Difficilmente si erano visti personaggi tanto intriganti quanto Joel ed Ellie, chiamati a replicare tra una manciata di mesi sul device made in Japan.

Non stupisce quindi che, quando il celebre sito di aggregazione Metacritic ha chiesto di votare ai suoi utenti per il loro videogioco preferito del decennio, questi abbiano eletto The Last of Us come campione assoluto. Il tutto con il doppio dei voti rispetto a quelli del secondo classificato – ben 331 -, per un punteggio medio in sede di recensione di 95/100. Al secondo gradino del podio troviamo The Legend of Zeda: Breath of the Wild, e al terzo The Witcher 3: Wild Hunt, mentre a seguire potete consultare la lista completa:

95 – The Last of Us/The Last of Us Remastered (331 voti)

97 – The Legend of Zelda Breath of the Wild (163 voti)

92 – The Witcher 3 Wild Hunt (118 voti)

97 – Red Dead Redemption 2 (63 voti)

96 – Mass Effect 2 (42 voti)

92 – Bloodborne (37 voti)

94 – The Elder Scrolls V Skyrim (32 voti)

94 – God of War (32 voti)

97 – Grand Theft Auto V (31 voti)

89 – Dark Souls (30 voti)

E voi, quali giochi eleggereste a migliori esperienze videoludiche del decennio? Siete d’accordo con la classifica stilata dagli utenti di Metacritic?