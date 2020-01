Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 su Rai2, Sam e Callen tra ISIS e minacce globali: trame episodi del 10 gennaio

Il cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 debuttano su Rai2 da venerdì 10 gennaio. Le vicende action della squadra di Sam e Callen ripartono da dove si era conclusa la decima stagione, che ha visto un’attesa reunion di JAG sullo schermo. I nuovi episodi sono trasmessi a breve distanza dagli Stati Uniti (dove domenica andrà in onda il tredicesimo appuntamento).

Nel cast e personaggi di NCIS Los Angeles 11 tornano Chris O’Donnell nei panni di Grisha “G.” Callen, NCIS Special Agent in carico; Daniela Ruah interpreta Kensi Blye, agente speciale dell’NCIS; Eric Christian Olsen è Marty Deeks, LAPD/NCIS Liaison Detective; Barrett Foa nel ruolo di Eric Beale, operatore tecnico senior dell’NCIS; Renée Felice Smith è Nell Jones, agente speciale dell’NCIS e analista dell’Intelligence; dopo diverse apparizioni nella decima stagione, Linda Hunt torna in qualità di regular cast nei panni di Henrietta Lange, agente speciale supervisore dell’NCIS (SSA) e Operations Manager; e LL Cool J interpreta Sam Hanna, storico partner di Callen nonché agente senior dell’NCIS esperto nel campo.

In qualità di recurring cast: Medalion Rahimi veste i panni dell’Agente speciale dell’NCIS Fatima Namazi, e Peter Jacobson è John Rogers, Special Prosecutor.

Tra le novità della stagione, Kensi e Deeks discuteranno della possibilità di costruire una famiglia. Dopo aver realizzato il loro sogno convolando a nozze, la coppia si chiederà se siano davvero pronti a fare il passo successivo. Sam e Callen invece parleranno del loro futuro all’interno dell’agenzia (ci sarà anche spazio per la vita sentimentale di Callen). Anche Nell ed Eric avranno una conversazione sui loro sentimenti. Questo potrebbe indicare che la serie crime si sta avvicinando alla fine, quindi molto probabilmente gli autori vogliono pensare a come concludere in bellezza per accontentare tutti i fan e senza lasciare nulla in sospeso. Del resto, i 250 episodi sono appena stati superati e chissà se si raggiungerà l’ambito traguardo dei 300?

Si intitola Nelle Mani del destino l‘episodio 11×01 di NCIS Los Angeles di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi.

Callen e Sam collaborano con il capitano Navy Harmon Rabb Jr. al fine di capire quante spie ci sono a bordo della USS Allegiance; Hetty cerca di neutralizzare un attacco missilistico nel Medio Oriente; Kensi e Deeks sono intrappolati in un’unità mobile della CIA in Iraq mentre è sotto attacco.

A seguire l’episodio 11×02 dal titolo Depistaggio. Ecco la trama:

Costretto da diversi casi sparsi nel mondo, il team è obbligato a dividersi con Callen e Sam che lavorano a Tel Aviv mentre Kensi collabora con l’agente Lance Hamilton del Dipartimento di Giustizia di Los Angeles.

La messa in onda di NCIS Los Angeles 11, salvo variazioni nel palinsesto, sarà con due episodi a cadenza settimanale.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 è alle 21:20 su Rai2. A seguire, in seconda serata, andrà in onda una replica della serie tv The Resident.