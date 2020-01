Audio e testo del nuovo singolo di J-Ax con Max Pezzali, La Mia Hit anticipa ReAle

Il nuovo singolo di J-Ax con Max Pezzali è La Mia Hit. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del rapper milanese, che si prepara così al ritorno in solitaria dopo la conclusione del progetto con Fedez, chiuso con l’ultimo concerto a San Siro nel quale hanno raccolto oltre 70000 persone grazie alla costruzione del palco centrale.

Il brano è un inno ai grandi successi, non solo quelli musicali, ma anche quelli personali, come i grandi amori, i figli e la famiglia. Il singolo è in radio dal 10 gennaio e rappresenta il brano di lancio del prossimo lavoro sulla lunga distanza di Aleotti, che torna sul mercato a tre anni dal triplo platino Il Bello Di Essere Brutti.

Il nuovo album sarà presentato attraverso un instore molto speciale, al quale si accederà con un biglietto d’ingresso da acquistare su TicketOne. ReAle sarà anche presentato in esclusiva nella serata organizzata al Blue Note, che si terrà il 22 gennaio.

Numerosi i duetti presenti nell’album, a cominciare proprio da quello con Max Pezzali che J-Ax ha scelto come primo singolo da estrarre dal nuovo album di inediti col quale ha archiviato la lunga pagina della collaborazione con Fedez.

Queste le date nelle quali presenterà il nuovo album, ReAle, il cui titolo rappresenta una crasi tra la il sostantivo re e un’abbreviazione del suo nome di battesimo, Alessandro. Lunga è stata la strada che lo ha condotto fino al rilascio del disco, annunciato dopo le tante date che ha tenuto al Fabrique di Milano e nel quale ha portato anche un’ideale reunion degli Articolo 31.

Per Max Pezzali, che torna in radio con J-Ax, sarò un anno particolarmente impegnativo. L’artista pavese è infatti pronto a tornare con un nuovo album, ma anche con un altro singolo e due concerti allo Stadio San Siro di Milano, nel quale debutterà di fronte al pubblico che da anni aspetta questo tipo di eventi.

In attesa del video che accompagnerà il nuovo singolo, ecco il testo e l’audio di La Mia Hit, primo estratto da ReAle che sarà immesso sul mercato a cominciare dal 24 gennaio.

Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo col repeat

più che una rubrica avevo una playlist

le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live

le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style

ognuna mi illudevo fosse il top, ma nada

pensavo fosse una gran bella scop*, scoperta

la credevo indipendente ma era diventata pop

e i deejay se la passavano tutti nella consolle

T’ho incontrata e mi sono sentito scemo

io ascoltavo dance tu eri un pezzo di John Lennon

da allora sono in fissa e me ne frego

di quelle che appena mi vedono aprono le label, tu

Sei un disco di diamante che non è ancora uscito

ma è già il mio preferito

Non ti passa la radio e

non ti trovo su Youtube

ma ti guardo così tanto che

hai fatto milioni di views

e ho fatto mille canzoni

ho fatto mille feat

per accorgermi che solamente tu

sei la mia hit

sei la mia hit

Ti porterò tutta la vita in tour (se?)

fino alla terza età come una fan dei Pooh

E la dove c’era l’erba adesso ci sei tu

A correggere se sbaglio come l’autotune

tu, tu, tu parlavi americano io ba-balbettavo

le tue te te terminologie però non le afferravo

e de-delle italiane ne avevo le tasche piene

m’ammazzavo di se se sessioni di inglese

ti sarò fedele come i fan dell’Heavy Metal

le altre portano una maschera come Myss Keta

tutte uguali come i sosia d’Elvis a Las Vegas

sei così una hit che non ti veste D&G ma Takagi e Ketra

Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscino

che è già tutto esaurito

Non ti passa la radio e

non ti trovo su Youtube

ma ti guardo così tanto che

hai fatto milioni di views

e ho fatto mille canzoni

ho fatto mille feat

per accorgermi che solamente tu

sei la mia hit

sei, sei, sei la mia hit

Non siamo il pezzo del momento siamo un evergreen

tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie

non siamo Benji e Fede ma tu dimmi dove e quando

vino salentino e mambo ad Ostia Lido a fare su e giù sul mio Jambo

una coppia che funziona come Simon and Garfunkel

non sei donna di un’estate tu sei la mia Donna Summer

hai scelto me non questi coi denti da latte

che durano poco come il singolo di un trapper (bitch)

tu piaci anche a mia mamma come il valzer

non sei parte di un genere sei un genere a parte

t’ascolto la mattina e pure quando faccio after

sei il solo tormentone che non m’ha rotto le palle

Con te faccio un concerto a casa tutte le sere

e applaude tutto il quartiere

Non ti passa la radio e

non ti trovo su Youtube

ma ti guardo così tanto che

hai fatto milioni di views

e ho fatto mille canzoni

ho fatto mille feat

per accorgermi che solamente tu

sei la mia hit

sei, sei, sei la mia hit

sei la mia hit