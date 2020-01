Dal 9 gennaio lo Xiaomi Mi Note 10 Pro disponibile in Italia

Da oggi 9 gennaio è disponibile all’acquisto lo Xiaomi Mi Note 10 Pro, arrivato qualche giorno prima in Spagna ed adesso anche in Italia. Potrete trovare il dispositivo all’interno dello store del produttore oltre che su MediaWorld ed in alcuni altri negozi. Le colorazioni disponibili sono bianca, nera e verde, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, al prezzo di 699,90 euro. Lo Xiaomi Mi Note 10 Pro ha una marcia in più rispetto al Mi Note 10 per l’apporto di un maggior quantitativo di memoria (8GB di RAM e 256GB di storage) ed un obiettivo 8P in luogo di uno 7P per la fotocamera posteriore da 108MP.

Il device si equipaggia anche con uno schermo Super AMOLED da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale. A bordo dello Xiaomi Mi Note 10 Pro troviamo il processore Snapdragon 730G ed una batteria da 5260mAh compatibile con la ricarica rapida a 30W. Come avrete capito anche voi, si tratta di un dispositivo molto ben configurato, che, tra l’altro, potrete portarvi a casa ad un prezzo niente male (per quello che viene offerto in dotazione l’importo di 699,90 euro richiesto per il suo acquisto ci sembra più che onesto, anche in virtù dell’abbassamento generale del prezzo medio cui lo Xiaomi Mi Note 10 Pro andrà incontro nei prossimi mesi, come fisiologicamente accade un po’ per tutti i dispositivi Android).

Sappiate solo che da oggi 9 gennaio presso il Mi Store italiano sarà possibile comprare lo Xiaomi Mi Note 10 Pro: non dovrete aspettare neanche più un giorno (sempre che decidiate di non aspettare come sopra vi abbiamo suggerito per risparmiare un po’ sul listino originale). Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.