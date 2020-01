Solo per oggi Mediaworld sconta Huawei P30 Lite e iPhone 11: 8 gennaio di occasioni

Più di qualcuno da tempo tiene d’occhio costantemente le offerte “solo per oggi” Mediaworld. Si tratta di occasioni hi-tech che hanno appunto la durata massima di 24 ore, proposte esclusivamente online ma quasi sempre molto interessanti. Quelle di oggi 8 gennaio investono due smartphone molto diversi tra loro, il Huawei P30 Lite e l’iPhone 11. In entrambi i casi, ed in particolare per il prodotto di punta Apple, lo sconto è importante e per questo va messo in risalto in questo inizio 2020.

Si parte dal segmento di fascia media e dunque dalla promozione dedicata al Huawei P30 Lite. Nel “solo per oggi” Mediaworld, il dispositivo in questione è offerto a 249 euro. Il risparmio sul prezzo di listino attuale è ragguardevole, pari a 120 euro rispetto al valore commerciale di 369 euro. La proposta è tanto più allettante visto che le spese di spedizione sono annullate nel caso di consegna standard a casa e naturalmente pure con il ritiro in negozio, presso uno dei 117 negozi fisici della catena sparsi sul territorio nazionale. La colorazione al momento disponibile con lo sconto qui riportato è quella Peacock Blue e l’arrivo del pacco presso la propria abitazione o altro domicilio è previsto per il 10 gennaio.

Come già preannunciato, gli sconti “Solo per oggi” Mediaworld investono pure il segmento di fascia alta degli smartphone. In particolar modo è l’iPhone 11 (nel suo modello standard) il protagonista odierno. Rispetto al valore iniziale di mercato di 839 euro, il melafonino è proposto, nel suo modello da 64 GB e in colorazione nera, ad un prezzo estremamente appetibile, ossia 779 euro. Per la nuance gialla del prodotto Apple, l’esborso è leggermente più alto ossia 787 euro. Al contrario, per lo stesso telefono di punta in bianco, rosso, viola, verde non sono attuati ribassi presso il sito della nota catena. In ogni caso, comunque, la spedizione è sempre gratuita e garantita entro venerdì 10 gennaio.