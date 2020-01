Violet Grohl canta Heart-Shaped Box durante la reunion dei Nirvana (video)

Violet Grohl canta Heart-Shaped Box dei Nirvana durante la serata in cui la band si è riunita in occasione dell’evento Heaven Is Rock And Roll tenutosi al Palladium sabato 4 gennaio.

Allo show, tra i tanti Dave Grohl & Friends, hanno partecipato il cantautore Beck e St.Vincent, e alle loro spalle c’erano i superstiti della band orfana di Kurt Cobain: Dave Grohl dei Foo Fighters alla batteria, Krist Novoselic al basso e Pat Smear alla chitarra.

La formazione si è esibita in 5 brani e il primo della scaletta è stato Lithium interpretato da Beck alla chitarra e da St.Vincent alla voce. Il cantautore di Loser ha poi cantato la popolare In Bloom con St.Vincent ai cori, per poi continuare con Been A Son, dall’album Incesticide (1992) prima di cedere il palco alla figlia 13enne di Dave Grohl, Violet, che in compagnia di tutti i musicisti ha cantato la struggente e decadente Heart-Shaped Box, il celebre singolo estratto dal disco In Utero (1993), ufficialmente l’ultimo album in studio dei Nirvana lanciato un anno prima della morte di Kurt Cobain.

Beck infine ha chiuso la setlist con The Man Who Sold The World, un brano di David Bowie divenuto famoso nella versione dei Nirvana dopo la registrazione dell’Unplugged In New York per l’emittente MTV nel 1994.

I proventi dell’evento sono stati devoluti all’associazione benefica The Art Of Elysium, con sede a Los Angeles, che si occupa di raccogliere fondi per le persone in difficoltà. Durante la serata sono saliti sul palco anche Marilyn Manson, le L7 e i Cheap Trick e fino a poche settimane fa la partecipazione di Krist Novoselic e Pat Smear come ex componenti dei Nirvana era rimasta una sorpresa.

L’ultima reunion ufficiale dei Nirvana risale al 2018, quando in occasione del festival California Jam Smear e Novoselic erano saliti sul palco dei Foo Fighters. 4 anni prima, nel 2014, la band si era esibita al completo con alcuni ospiti durante la cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame.

In quell’occasione Joan Jett aveva cantato Smells Like Teen Spirit, Kim Gordon dei Sonic Youth si era esibita con Aneurysm, St. Vincent aveva cantato Lithium e Elodie aveva chiuso le esibizioni con All Apologies.

St. Vincent, al secolo Anne Clark, ha cantato e suonato con i superstiti dei Nirvana anche quest’anno.

Non è la prima volta che la giovanissima Violet Grohl si esibisce insieme al padre: in più occasioni ha calcato il palco dei Foo Fighters durante il tour, come nell’estate 2019 in cui ha cantato My Hero (The Colour And The Shape, 1997) al pubblico del Leeds Festival, ma ciò è avvenuto anche a Toronto e in altre date americane.

Dave Grohl, a seconda dell’occasione, ha presentato la figlia come “il nuovo elemento dei Foo Fighters” o “il mio tesoro”, e nonostante la giovanissima età Violet dimostra già un grande talento.

Riportiamo di seguito i video in cui Violet Grohl canta Heart-Shaped Box dei Nirvana, ripresi da più account social di utenti che hanno partecipato alla serata benefica della The Art Of Elysium all’Hollywood Palladium di Los Angeles.

