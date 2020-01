Rimandata l’uscita dell’album Violet di Lana Del Rey, dopo il furto in casa a Natale

Il 2020 avrebbe dovuto aprirsi con un progetto molto allettante per Lana Del Rey: la popstar aveva in animo di pubblicare un album dal titolo Violet, un disco fatto non di brani musicali ma di parole, che avrebbe messo in vendita al prezzo simbolico di un dollaro. Invece ha dovuto rimandare tutto di un mese, a causa di un evento che le ha rovinato le feste natalizie.

A ritardare l’uscita del suo prossimo progetto è il furto che la famiglia della popstar ha subito nella settimana di Natale: derubata di ricordi preziosi, tra cui molte foto scattate da sua sorella, la fotografa Chuck Grant, Lana Del Rey ha usato Twitter per raccontare cosa è successo e per chiedere ai ladri di restituirle almeno le retrospettive di sua sorella. Si tratta di materiale a cui tiene particolarmente: il lavoro di Chuck Grant è stato anche utilizzato per promuovere gli album di Lana del Rey negli anni scorsi. Così la popstar ha pensato di offrire una ricompensa a chiunque restituisca il materiale rubato: “Il lavoro che abbiamo perso non può essere riprodotto e non esiste da nessun’altra parte” ha spiegato la cantante.

Proprio per questo, ha dovuto modificare i suoi piani: la pubblicazione di Violet era prevista per sabato 4 gennaio, ma è stata rimandata di circa un mese, come ha specificato la stessa cantante sui suoi social network.

Violet arriverà a febbraio, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

“Spero che tutti abbiano trascorso un ottimo Capodanno, aspetterò circa un mese per pubblicare ‘Violet’ perché abbiamo perso nove giorni con tutto ciò che sta accadendo, tuttavia è un progetto interessante, non vedo l’ora di pubblicarlo”.

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 4, 2020

L’idea di un album “parlato” (Spoken Word Album, l’ha definito l’autrice) è nata dopo che la Del Rey ha scritto un libro di poesie, atteso per il 2019 insieme all’acclamato disco Norman Fucking Rockwell!: quello stesso libro avrebbe dovuto essere venduto a solo 1 dollaro, ad indicare che i pensieri, la creazione poetica e l’arte in generale non hanno prezzo. Ora da quei versi nascerà un disco che avrà anche uno scopo benefico: metà del ricavato del progetto sarà devoluto alle organizzazioni che offrono protezione e sostegno ai nativi americani, difendendo i loro diritti civili.

In un video apparso sul suo profilo Instagram, Lana Del Rey ha spiegato il senso di questo insolito progetto.

“Ho pensato un po’ al fatto che avrei voluto che l’album costasse un dollaro, perché adoro l’idea che i pensieri debbano essere condivisi e che siano inestimabili, in qualche modo, e un’altra cosa che vorrei è devolvere la metà del suo profitto a beneficio delle organizzazioni dei nativi americani in tutto il paese, che agiscono preservando i loro diritti o cercando di mantenere intatta la loro terra (…) vorrei davvero onorare questo paese che amo così tanto facendo un mio atto di riparazione. So che questa è una scelta insolita, e non ci sono altri motivi, se non che mi sembra la cosa giusta, per cui finché il mio Spoken Word Album sarà distribuito, metà del ricavo andrà alle organizzazioni dei nativi americani in Nord America.

Lana Del Rey sarà in concerto in Italia col suo The Norman Fucking Rockwell! Tour il 9 giugno, con una sola data all’Arena di Verona (biglietti in prevendita su TicketOne.it).