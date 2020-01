Anticipazioni e ospiti di 55 Passi Nel Sole con Al Bano il 4 gennaio su Canale5

Arrivano gli ospiti di 55 Passi Nel Sole con Al Bano. Canale5 ripropone infatti i due speciali con i quali l’artista di Cellino San Marco aveva festeggiato i suoi primi 55 anni di carriera, al cospetto di tanti ospiti e amici che hanno voluto dimostrargli il loro affetto.

Gli ospiti di 55 Passi Nel Sole il 4 gennaio

La prima delle due puntate è andata in onda il 28 dicembre scorso, mentre l’ultimo appuntamento è atteso per il 4 gennaio con un nuovo carico di ospiti tra i quali si attendono anche i The Kolors di Stash Fiordispino. Il gruppo ha appena preso parte a L’Anno Che Verrà con Amadeus, ma è smentita la loro presenza sul palco del Teatro Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Anche Roberto Vecchioni a 55 Passi Nel Sole

Ad accompagnare Al Bano ci sarà anche Roberto Vecchioni, che non disdegnerà aneddoti sulla carriera del cantante di Cellino, concedendo anche qualche duetto in compagnia del padrone di casa. E ancora J-Ax, che Al Bano ha incrociato sulle poltrone di The Voice Of Italy per la penultima edizione dello show, e Maryam Tancredi, che proprio nella sua squadra ha raggiunto la vittoria del talent nel 2018.

Ci sarà spazio anche per Mario Biondi e Gigliola Cinquetti, oltre che per Michele Placido, Beppe Fiorello e Raimondo Cataldo. La seconda e ultima puntata di 55 Passi Nel Sole sarà trasmessa da Canale5 a cominciare dalle 21,10, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, ma sarà trasmessa anche in streaming sui canali Mediaset Play dedicati.

Lo show musicale dedicato ad Al Bano è condotto da Cristel, una delle figlie avute dal matrimonio con Romina Power. La sua conduzione è stata una rivelazione molto piacevole, non solo per il coinvolgimento emotivo che aveva dimostrato durante le puntate dello speciale ma anche per la professionalità sfoggiata sul palco.

Nei giorni scorsi, Al Bano ha vissuto anche il lutto per la perdita della madre Jolanda, che si è spenta dopo breve malattia l’11 dicembre scorso. Com’è noto, Al Bano era molto legato all’anziana madre, tanto da pubblicare un libro a lei dedicato e che aveva intitolato Madre Mia. La storia di Jolanda Ottino era approdata anche in televisione attraverso lo speciale che era stato mandato in onda qualche anno fa su Rete4.

Secondo indiscrezioni e dopo le conferme di Al Bano, l’artista di Cellino San Marco dovrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston in duetto con Romina Power, in qualità di super ospiti. La presenza di Romina Power non è però certa, anche se lo è quella di Al Bano. In passato, Al bano aveva anche espresso il desiderio di tornare sulle tavole del Teatro Ariston nelle vesti di conduttore, quindi non in gara e non come ospite speciale.

Al Bano al Festival di Sanremo 2020

L’artista aveva avuto modo di dichiarare di non avere intenzione di partecipare al Festival di Sanremo in gara, dopo le 18 volte nelle quali ha calcato il palco del Teatro Ariston. La sua presenza è invece garantita come super ospite, scelta che non sorprende vista la matrice corale della prossima edizione del Festival che festeggia i suoi primi 70 anni con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus.