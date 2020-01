L’Amica Geniale in replica su Rai2 a gennaio, per rivedere la serie in vista della seconda stagione

Con L’Amica Geniale in replica su Rai2, da gennaio torna in tv la prima stagione della serie tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, il primo di una tetralogia portata sul piccolo schermo da Rai Fiction e Wildside il colosso americano HBO Entertainment per la regia di Saverio Costanzo.

In vista del debutto dei nuovi episodi, Rai2 trasmette dall’8 gennaio in prima serata la prima stagione de L’Amica Geniale, come annuncia il promo attualmente in rotazione: si parte con i primi due episodi, dai titoli Le bambole e I soldi, per poi proseguire nelle settimane successive con i restanti sei, per un totale di quattro serate.

Il pubblico potrà rivedere, o guardare per la prima volta, la storia di Lila e Lenù (interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio da bambine, Gaia Girace e Margherita Mazzucco da adolescenti), che dalle pagine ricche di atmosfera e dettagli della Ferrante hanno preso vita sullo schermo con un adattamento distribuito e apprezzato anche all’estero. La serie è disponibile gratuitamente anche in streaming nel catalogo di Raiplay, ma per fidelizzare gli spettatori e lanciare la seconda stagione Rai2 trasmetterà la prima in replica a partire dall’8 gennaio.

Un modo per richiamare l’attenzione del pubblico che ha seguito la serie evento di Rai1 lo scorso anno (la più vista tra le produzioni di Rai Fiction, con una media di quasi 7 milioni di telespettatori), così da riannodare i fili in vista dell’arrivo della seconda stagione, Storia del Nuovo Cognome, che debutterà sul grande schermo prima della messa in onda in tv.

I primi due episodi della seconda stagione, infatti, saranno distribuiti nelle sale italiane da NexoDigital, in soli tre giorni di programmazione il 27, 28 e 29 gennaio. Dopo la settimana sanremese, sarà invece il turno di Rai1: Storia del Nuovo Cognome debutta sull’ammiraglia Rai il 10 febbraio e andrà in onda ogni lunedì per quattro serate.

Ecco il promo della seconda stagione de L’Amica Geniale, che vede ancora protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Raffaella “Lila” Cerullo ed Elena Greco. Alla regia, Alice Rorwacher si aggiunge a Saverio Costanzo dirigendo due degli otto episodi della nuova stagione.