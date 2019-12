L’Amica Geniale 2 al cinema a gennaio: il trailer Storia del Nuovo Cognome, in anteprima nelle sale

Prima di arrivare sugli schermi di Rai1 a febbraio, sarà possibile assistere ai primi due episodi de L’Amica Geniale 2 al cinema: Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo e Alicee Rorwacher, sarà in anteprima nelle sale italiane con un evento speciale.

L’anteprima di soli tre giorni anticiperà di due settimane la messa in onda televisiva: grazie a NexoDigital, che distribuirà i primi due degli otto episodi della nuova stagione, il pubblico potrà vedere la prima puntata de L’Amica Geniale 2 al cinema, il 27, il 28 e il 29 gennaio.

Storia del Nuovo Cognome sarà in onda su Rai1 dal 10 febbraio, ma chi vorrà godere sul grande schermo dei due episodi iniziali diretti da Saverio Costanzo poterà farlo recandosi nelle sale che aderiranno all’iniziativa di NexoDigital (a breve sarà disponibile l’elenco completo).

L’annuncio arriva insieme al poster dell’evento e al trailer de L’Amica Geniale. Storia del Nuovo Cognome, che mostra Lila alle prese con la nuova vita da donna sposata ed Elena affermarsi negli studi. Quasi 2 minuti di scene inedite della nuova stagione, in cui Lila appare come sempre divisa tra il suo aspetto in pubblico e i suoi sentimenti in privato: apparentemente benestante ed entusiasta della sua vita, mostrerà solo ad Elena i segni di violenza sul suo corpo e a chiederle aiuto, le racconterà quell’inquietudine che continua ad animarla fin da bambina e che non riesce a soffocare nemmeno fingendo una vita matrimoniale agiata e felice.

L’amica geniale torna in tv con l’adattamento del secondo libro della tetralogia di Elena Ferrante, riprendendo esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione, ovvero dopo le nozze di Lila (Gaia Girace). Quest’ultima decide di assumere il cognome del marito, ma si sente persa, mentre osserva Elena (Margherita Mazzucco) eccellere nello studio in cerca della sua identità. Da un lato Lila si ritrova a vendere scarpe nel negozio della famiglia Solara al centro di Napoli, dall’altro Elena sogna di frequentare l’università a Pisa. Torna anche in questa stagione l’ambientazione ischitana, per le vacanze che le due amiche decidono di fare insieme e durante le quali l’incontro con Nino Sarratore (Francesco Serpico), figlio del ferroviere e poeta del rione, finirà per cambiare il corso delle loro vite.

Vicine e lontane a seconda dei momenti e degli eventi che scuotono le loro vite, ma sempre legate indissolubilmente, Lila e Lenù si perdono e si ritrovano in modo costante restando reciprocamente l’una punto di riferimento per l’altra.

La serie di Saverio Costanzo, prodotta da The Apartment e Wildside in collaborazione con Rai Fiction ed HBO Entertainment, è distribuita negli Stati Uniti da HBO.