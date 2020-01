Buon inizio 2020 con il Huawei P30 Pro, prima patch 178

Siamo all’alba di questo 2020, è proprio il caso di dirlo e il Huawei P30 Pro riceve il primo aggiornamento dell’anno nella veste di una patch abbastanza corposa e pure risolutiva di qualche problemino di troppo con EMUI 10. Capiamo esattamente di che cosa si tratta, considerando che la sua distribuzione è on air in tutta Europa.

Come comunica il sito Huawei Blog, l’aggiornamento è appena apparso in Europa appunto e risulta essere un update correttivo dell’interfaccia EMUI 10 giunta sul top di gamma nell’ultima parte del 2019. Il firmware è etichettato con build 178 appunto ed ha un peso di 714 MB: decisamente troppi per giustificare solo la patch di sicurezza che è quella del mese di dicembre naturalmente e non quella di questo gennaio appena cominciato. Gli sviluppatori, in effetti, hanno lavorato a correggere una serie di bug pure fastidiosi, giunti dopo l’update incrementale appunto.

I problemi del Huawei P30 Pro a cui pone rimedio il corrente aggiornamento 178 riguardano alcuni scenari delle chiamate. In pratica, dopo l’adeguamento ad EMUi 10 delle scorse settimane, poteva accadere che in caso di chiamata entrante il telefono non emettesse alcun suono. Ancora, la stessa schermata visualizzata sul disply, sempre in caso di telefonata in arrivo, poteva non mostrare il numero e il contatto interessato a sentirci. Ebbene, gli esperti hanno lavorato per superare il bug che non dovrebbe comparire più, appunto, dopo il download e l’installazione del pacchetto.

Trattandosi di un firmware stabile, l’aggiornamento del Huawei P30 Pro verrà notificato via OTA nelle prossime ore (al massimo giorni) sui telefoni interessati. La distribuzione a cui si fa riferimento in questo approfondimento, non può che non essere riferita al solo modello no brand del telefono. Per tutti quelli serigrafati a nome degli operatori, l’attesa potrebbe essere non breve e comunque seguire dei rilasci sfalsati e distinti per ogni vettore.