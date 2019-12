Pokémon GO guarda al 2020: tutte le novità per festeggiare il nuovo anno

Non poteva di certo mancare il fenomeno Pokémon GO tra i videogiochi “pizzicati” a festeggiare l’anno in arrivo. Dopo gli eventi dedicati al Natale 2019, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno infatti intenzione di rendere l’ingresso al 2020 davvero speciale per tutti gli Allenatori ancora impegnati sull’applicazione in realtà aumentata dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo. E lo faranno naturalmente con attività e sorprese mai viste prima, che punteranno ad arricchire l’esperienza di gioco proprio dal mese di gennaio 2020, atteso fra pochissime ore.

Le novità del 2020 per Pokémon GO

Attraverso i propri canali social e il sito ufficiale di Pokémon GO, Niantic ha quindi snocciolato tutte le novità in arrivo subito dopo Capodanno. Prima di tutto, sappiamo che continuerà la lotta contro il malvagio Team GO Rocket, con il mese di gennaio a mettere sul piatto una nuova ricerca speciale, così da aiutare il Professor Willow e i capisquadra ad avere la meglio su questo gruppo di criminali. Dovremo lottare contro il leader Giovanni e salvare un altro Pokémon Leggenda, ovvero Moltres Ombra. Tra le ore 22:00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e la stessa ora di sabato 1 febbraio, poi, avremo la possibilità di imbatterci in Lapras con gli attacchi Geloscheggia e Geloraggio durante gli incontri delle ricerche straordinarie.

Le novità di Pokémon GO per il nuovo anno proseguono con la Maratuova di Sincroavventura. Questo significa che tra le 22:00 di giovedì 2 gennaio e le 22:00 di giovedì 16 gennaio, dedicandoci alle Uova nelle Incubatrici potremo ottenere diverse ricompense, comprese Polvere di Stelle extra, Caramelle Rare e Pietre Unima. Inoltre, la schiusa potrebbe regalare Pokémon che indossano cappelli festivi. A chiudere, oltre alla conferma che molto presto arriveranno nuove creature originarie della Regione di Unima, sappiamo che nei Raid a cinque stelle Hetatran sarà protagonista tra le 22:00 di martedì 7 gennaio al medesimo orario di martedì 14 gennaio. Gli Allenatori più fortunati potranno inoltre incontrare una versione cromatica/shiny del Pokémon di tipo Fuoco e Acciaio.