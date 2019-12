È Natale anche in Pokémon GO: tutte le novità dell’evento di oggi 24 dicembre

Il successo di Pokémon GO non accenna a fermarsi. Sono passati più di tre anni da quando l’applicazione in realtà aumentata realizzata dai ragazzi di Niantic Labs e dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo ha fatto il suo debutto negli affollati shop di App Store e Google Play, andando ad invadere gli schermi dei nostri dispositivi mobile – sia iOS che Android. Un successo che va tutto imputato non solo al forte richiamo del franchise – ormai più che ventennale -, ma anche alla maestria del team di sviluppo californiano, che ha saputo ascoltare le richieste degli appassionati e andare a rinnovare costantemente la formula di gioco.

Spazio allora ad un Pokédex sempre più ricco – di recente sono arrivate le creature di quinta generazione -, a meccaniche prima inedite e a tantissime attività da svolgere sia in solitaria che in compagnia di altri Allenatori sparsi in ogni parte del mondo. Non solo, non mancano neppure eventi speciali e a tema, che vanno a variare temporaneamente le meccaniche di gameplay. E se è vero che il Natale è dietro l’angolo, neppure Pokémon GO poteva esimersi dal festeggiare.

Feste Invernali 2019 di Pokémon GO: le novità

Da oggi, 24 dicembre, partono allora ufficialmente le Feste Invernali 2019 di Pokémon GO. L’evento è attivo dalle 12:00 e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020, accompagnando così gli Allenatori da touch screen nel nuovo decennio al fianco dei propri Pokémon preferiti. Con i festeggiamenti natalizi, nell’app in realtà aumentata (o AR) appariranno per la prima volta in assoluto Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle, mentre creature di tipo ghiaccio come Sneasel, Delibird e Snorunt appariranno con più frequenza. Non solo, per l’occasione il Pokémon Freddo Cubchoo debutterà nel titolo, mentre i più fortunati potranno anche incontrare Stantler cromatico con le campanelle e Snover cromatico.

Per tutta la durata dell’evento natalizio di Pokémon GO potremo pure beneficiare di diversi bonus. Ad esempio, il team di sviluppo metterà a disposizione doppi pacchi amicizia da aprire ogni giorno, doppi pacchi amicizia da regalare e un’Incubatrice Uova monouso garantita al giorno. Nel negozio in-game saranno poi disponibili diversi oggetti a tema natalizio per personalizzare il vostro avatar, senza dimenticare l’arrivo di altri Pokémon Ombra – come Delibird. Li acchiapperete tutti?