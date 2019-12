Cast e personaggi di Queste Oscure Materie dall’1 gennaio su Sky e in streaming su Now TV

Inizia nel migliore dei modi l’anno per gli abbonati Sky con cast e personaggi di Queste Oscure Materie, l’adattamento seriale della trilogia omonima firmata da Philip Pullman. Dopo il successo ottenuto in Patria dove si è conclusa già nei giorni scorsi, His Dark Materials (questo il titolo originale) sbarcherà anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv proprio a partire da domani, 1 gennaio, con un doppio episodio.

Il fantasy drama a firma HBO/BBC arriverà con gli otto episodi della prima stagione firmati da Jack Thorne (anche showrunner, con Jane Tranter) che ha voluto essere molto fedele al materiale di partenza ricevendo la benedizione dello stesso Pullman, coinvolto a più riprese nella realizzazione. Alla regia c’è il Premio Oscar® per Il Discorso del Re, Tom Hooper.

Il resto è già noto sia a chi letto i romanzi e sia chi ha avuto modo di rimanere deluso dall’adattamento cinematografico di qualche anno. Al centro di Queste Oscure Materie c’è un mondo parallelo alla Terra governato dal Magisterium che reprime qualsiasi conoscenza sfidi le sue idee bollando tutto come eresia. Le persone hanno al loro fianco un daimon, un animale che ne incarna l’anima, e lo stesso succede alla piccola protagonista, Lyra Belacqua, interpretata dalla giovanissima rivelazione Dafne Keen.

Ecco il trailer della serie:

Affidata dallo zio Lord Asriel (James McAvoy) al Jordan College di Oxford, Lyra è una ragazzina ordinaria che trascorre le sue giornate sui libri sognando la sua grande avventura fino a quando quel momento non si presenta davvero quando scompare nel nulla il suo grande amico e toccherà a lei andare a cercarlo. La sua missione la porterà a scoprire un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini venendo a contatto con il misterioso fenomeno del Dust, la Polvere, e facendo la conoscenza dell’ambigua Mrs Coulter (Ruth Wilson) che la porterà verso Nord.

In cast e personaggi di Queste Oscure Materie, oltre a James McAvoy, Ruth Wilson e la quattordicenne Dafne Keen, ci saranno anche Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby, Clarke Peters in quello del Maestro del Jordan College e Anne-Marie Duff nei panni di Ma Costa. Il successo della prima stagione, ancora prima della messa in onda, ha spinto la produzione ad iniziare a mettere insieme anche la seconda.

Eccezionalmente per questi primi due episodi, la messa in onda sarà in simulcast anche su Sky Uno. Dopo la prima serata di domani, gli episodi saranno disponibili anche nella sezione on demand del vostro decoder Sky.