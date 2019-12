La scelta migliore per gli auguri di buon anno 2020 su WhatsApp con video, frasi e immagini a tema

Non pensiate sia semplice selezionare il contenuto giusto per inviare gli auguri di buon anno 2020 a Capodanno, in vista dell’atteso appuntamento di domani sera, considerando il fatto il materiale spedito su WhatsApp spesso e volentieri ha un impatto più importante di quanto si possa immaginare per il destinatario. Insomma, valutate con grande attenzione le alternative che oggi 30 dicembre ho deciso di portare alla vostra attenzione, esaminando bene video, immagini e frasi che potrebbero fare la differenza. Anche su Facebook.

I migliori video per gli auguri di buon anno 2020 su WhatsApp e Facebook

Come da tradizione, voglio partire con gli auguri di buon anno 2020 proponendovi una selezione di video che potrebbero fare al caso vostro. Utilizzando app come Facebook e WhatsApp, infatti, il filmato potrebbe essere il documento dall’impatto maggiore tra i vari formati disponibili. Come vedremo in seguito in altre aree, diventa indispensabile adattarsi al proprio interlocutore e al tipo di relazione che avete instaurato. Scegliete pertanto contenuti teneri, classici o divertenti analizzando con attenzione quello che fa al caso vostro. Ecco una selezione.

Gli auguri di buon anno 2020 con migliori immagini e GIF

Come accennato, un discorso simile a proposito degli auguri di buon anno 2020 si può fare attraverso la raccolta delle migliori immagini disponibili in Rete. In questo particolare contesto, proprio per rendere più ampia la scelta dei nostri lettori, ho voluto inserire anche qualche GIF. Resta valido lo stesso principio di sempre, nel senso che su WhatsApp dovrete inviare solo contenuti in linea alla personalità del ricevente, mentre su Facebook, in caso di condivisione pubblica, suggerirei qualcosa di più divertente. Ecco una gallery speciale.



















Auguri di buon anno 2020

Scegliamo le migliori frasi per gli auguri di buon anno 2020

Dulcis in fundo, non poteva certo mancare la parentesi per gli auguri di buon anno 2020 più classici, ma che allo stesso tempo resta per tanti utenti WhatsApp e Facebook di maggiore impatto. Individuare le migliori frasi da inoltrare, affinché il nuovo anno inizi nel migliore dei modi, è scelta delicata. Qui trovate qualche dritta utile:

“Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell’anno trascorso e le parole dell’anno a venire attendono un’altra voce”;

“Se i miei desideri diventano realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!”:

“Scusa se ti mando i miei auguri tramite un messaggio di testo, ma ho pensato che l’email fosse troppo impersonale. Buon anno! Possa quest’anno darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felice anno nuovo!”;

“Che il tuo angelo custode trascorra con te l’anno nuovo, indirizzando il tuo cammino ed i tuoi passi verso le scelte giuste! Auguri!”;

“Buon anno, e che la forza sia con te! Ma anche un po’ di culo non guasta”.

Dunque, valutate la migliore soluzione possibile per gli auguri di buon anno 2020, indipendentemente dal fatto che siate soliti utilizzare WhatsApp o Facebook per relazionarvi alle persone che apprezzate maggiormente.