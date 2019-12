The Witcher 3 di nuovo sulla cresta dell’onda, la serie tv spinge nuovamente il gioco di CD Projekt RED

Di tempo dalla sua (prima) uscita ne è ormai passato un bel po’, ma The Witcher 3 non sembra avere alcuna intenzione di cedere il passo al nuovo che avanza. Era la primavera inoltrata del 2015 quando il titolo targato CD Projekt RED fece il suo trionfale ingresso nel mercato videoludico, con i numeri fatti registrare al box office che lo hanno di fatto incoronato come un vero e proprio successo.

E sono numeri che non hanno chiaramente lasciato il tempo che hanno trovato nemmeno nel giro di altri media. Il mondo delle serie tv ad esempio è risultato essere parecchio ricettivo al fascino di Geralt di Rivia, con Netflix che non ha perso tempo a sfornarne un adattamento per la sua piattaforma streaming.

Ed è una serie che sta immancabilmente calamitando le attenzioni, complici anche le indubbie doti di Henry Cavill, che presta le proprie sembianze e i propri servigi allo strigo della saga.

The Witcher 3, è di nuovo amore

E l’onda lunga generata dalla serie tv inedita sta senza ombra di dubbio facendo bene, e non poco, proprio a The Witcher 3. L’ultimo capitolo della saga, che nel corso della sua carriera ha fatto innamorare ben più di qualche giocatore, è infatti tornato sotto le luci della ribalta. Numerosi sono infatti gli utenti che proprio in questi ultimi giorni hanno spolverato il disco del gioco e lo hanno inserito nella propria console, pronti a vestire nuovamente i panni di Geralt di Rivia.

Un ritorno di fiamma che era prevedibile, sebbene c’è da sottolineare di come il prodotto targato Netflix sia ispirato esclusivamente ai volumi scritti da Sapkowski. Discorso differente per i videogiochi, che non hanno visto la penna dello scrittore polacco a dettare i ritmi dell’azione.

Di certo rigiocare The Witcher 3 è un buon allenamento per riscaldarsi in vista dell’arrivo sul mercato di un altro prodotto targato CD Projekt RED. Parliamo di Cyberpunk 2077, pronto a sconvolgere il mercato videoludico e i cuori dei videogiocatori con i nuovi progressi operati dal team di sviluppo, che già da tempo promette un titolo sfavillante.

