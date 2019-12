Il Molo Rosso 2 su Rai2 dal 7 gennaio, in anteprima mondiale: la seconda stagione in Italia prima che in Spagna

Il debutto de Il Molo Rosso 2 su Rai2 sarà un’anteprima mondiale: la seconda ed ultima stagione della serie spagnola con Alvaro Morte debutterà in Italia prima che altrove, addirittura prima che in Spagna dove è stata prodotta e girata, tra Valencia e il meraviglioso scenario naturale del Parco Naturale dell’Albufera.

La programmazione de Il Molo Rosso 2 su Rai2 parte il 7 gennaio, in prima serata dalle 21.10, con i primi due degli otto episodi inediti della stagione conclusiva.

In Spagna, dove la serie va in onda sulla piattaforma Movistar+, la stagione debutterà solo venerdì 17 gennaio, dunque quella italiana sarà a tutti gli effetti un’anteprima mondiale.

Su Rai2 è già in rotazione il promo della nuova stagione, che sarà anche quella conclusiva per il thriller sentimentale creato da Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, gli showrunner del fenomeno Netflix La Casa di Carta.

Prodotta dalla loro casa di produzione Vancouver Media, la serie ha per protagonista Alvaro Morte nei panni di Oscar, uomo dalla doppia vita che viene ritrovato morto su un molo: non credendo alla tesi del suicidio e iniziando a scavare nel suo passato, la moglie Alejandra (Verónica Sánchez) scopre che l’uomo aveva una relazione extraconiugale con la bella e passionale Verónica (Irene Arcos), da cui ha avuto anche una bambina. Nascondendosi dietro una falsa identità, la moglie di Oscar si avvicinerà alla sua amante per scoprire dettagli sulla vita segreta del marito, fino a vivere con lei un’intimità inattesa prima di confessarle tutta la verità.

Nella seconda stagione le due donne, ormai perfettamente consapevoli delle rispettive identità, uniranno le forze per scoprire la verità sulla morte dell’uomo con cui hanno condiviso le loro vite, che potrebbe essere stato ucciso per una vendetta nell’ambito delle organizzazioni criminali di cui si occupava di ripulire il denaro sporco.

Stando al promo in onda su Rai2, che parte dall’ultima scena del finale della prima stagione (qui la nostra recensione), Alex e Verónica continuano ad intessere un rapporto molto passionale e a scavare nei lati oscuri del loro defunto compagno, ma dovranno anche vedersela con gli uomini di cui Oscar era debitore.

Il molo rosso 2 🛶 Dai creatori de #LaCasaDiCarta in prima visione assoluta #IlMoloRosso, seconda stagione. Un percorso dell'animo umano dove tutto diventa lecito. Prossimamente su #Rai2. 🔥 Pubblicato da Rai2 su Lunedì 23 dicembre 2019

Il Molo Rosso 2 su Rai2 condurrà lo spettatore verso la risoluzione del mistero della morte di Oscar, che arriverà entro questa stagione: non è previsto, infatti, un ulteriore seguito per El Embarcadero (questo il titolo originale della serie, distribuita all’estero anche col titolo internazionale The Pier). Presentando quest’ultimo capitolo al MiM Series Festival 2019 a dicembre, i creatori hanno ribadito che il progetto della serie è sempre stato articolato in sole due stagioni, composte da 16 episodi complessivi, girati in continuità per mantenere intatta la tensione emotiva del racconto e per l’ambientazione molto particolare nel Parco dell’Albufera che ha richiesto uno sforzo produttivo non frammentato.