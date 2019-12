Ancora regali su Google Stadia: ecco i giochi gratis di gennaio 2020

La rivoluzione del gaming rappresentata da Google Stadia non sta funzionando esattamente come immaginava il colosso di Mountain View. Disponibile dallo scorso novembre, la piattaforma dedicata al mondo videoludico da godersi in streaming – grazie a quasi tutti i dispositivi dotati di una connessione di rete e di uno schermo in alta definizione – fatica ad emergere e a sedurre non solo la stampa specializzata, ma anche il popolo geek, ancora legato alla fruizione tradizionale dei propri titoli preferiti, tra PC e console di ultima generazione – ma pure device mobile.

Sono in molti ad aver parlato di sonoro flop per Big G, tanto che per gli insider Sony e Microsoft non sarebbero affatto impensierite da Google Stadia in vista del lancio delle future PlayStation 5 e Xbox Series X – conosciuta precedentemente con il nome in codice Project Scarlett. La “colpa” è imputabile ad una tecnologia probabilmente ancora acerba, così come alla mancanza di molte feature promesse dalla compagnia, e che saranno disponibili solo nei prossimi mesi.

Google Stadia: i giochi gratuiti di gennaio 2020

In ogni caso, Google prosegue per la sua strada. E continua a sedurre tutti coloro che hanno voluto dare fiducia al progetto Stadia, andando ad annunciare i titoli giocabili gratis dagli abbonati al servizio Stadia Pro nel mese di gennaio 2020. Dopo la Definitive Edition di Tomb Raider – ci riferiamo al reboot del 2013 ad opera di Crystal Dynamics e Square Enix -, per iniziare il prossimo anno al meglio tutti i sottoscrittori potranno vivere le avventure dell’archeologa britannica Lara Croft nel sequel diretto, vale a dire Rise of the Tomb Raider. Proposto in versione 20 Year Celebration Edition, che festeggia per l’appunto i 20 anni del franchise. Il secondo gioco gratis per Google Stadia Pro è poi il platform musicale Thumper.

Di conseguenza, sappiamo che i due nuovi titoli potranno essere giocati senza costi già a partire da mercoledì 1 gennaio. Questi saranno per sempre nostri, almeno fino a quando decideremo di mantenere attiva la nostra sottoscrizione a Stadia Pro. Cosa ne pensate dell’offerta messa sul piatto da Big G? Scatenatevi nei commenti!