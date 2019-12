Pezzi Unici 2 ci sarà? Gli ascolti e le parole di Cinzia TH Torrini fanno ben sperare

Pezzi Unici 2 ci sarà oppure no? I fan sono convinti di sì e anche gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere che sarà proprio così che andrà a finire anche se, per il momento, non c’è un annuncio ufficiale. Il primo punto a favore della fiction è il successo in tema di ascolti. Sergio Castellitto e i suoi continuano a mietere successi portando sullo schermo milioni di spettatori tutte le settimane in una serata complicata come quella della domenica segnando una media di 4,5 milioni di telespettatori (20% di share). Pezzi Unici ha irretito il pubblico grazie all’intensità dei giovani protagonisti del cast ma anche per via della trama sempre avvincente tra dramma e thriller.

Ma cosa succederà in un eventuale rinnovo? Pezzi Unici 2 potrebbe ripartire dai ragazzi del laboratorio e, magari, qualcuno di nuovo si aggiungerà alla corte di Vanni che potrebbe tenere ancora le redini della nuova stagione. In particolare, proprio il padrone di casa potrebbe essere in grado di aiutare e risolvere i problemi di altri ragazzi, potenziali protagonisti della nuova stagione. Per un mistero che si risolve, quello legato al figlio, se ne potrebbe aprire un altro già questa sera o tutto è rimandato alla prossima stagione?

Questo potremo scoprirlo solo tra poco quando Pezzi Unici terminerà la sua corsa con il gran finale della prima. La sinossi recita:

Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e ]ess e che, probabilmente, Io avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio. Ma non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna…

Su un eventuale seconda stagione, intanto, si è pronunciata già la mamma della fiction, Cinzia TH Torrini che già in conferenza stampa aveva lasciato intendere che la fiction potrebbe avere un seguito: “Lo abbiamo proposto alla Rai, chissà che non ci rivedremo presto…”. I cinque protagonisti e il loro passato o l’arrivo di nuovi personaggi potrebbe aiutarla in questo, sicuramente in una serie corale come questa le idee non mancheranno.