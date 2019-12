Il finale di Pezzi Unici in onda il 22 dicembre con la verità sul figlio di Vanni? Anticipazioni ultime due puntate

Il cerchio sta per chiudersi e il finale di Pezzi Unici è dietro l’angolo visto che andrà in onda il 22 dicembre, salvo cambiamenti. Rai1 si prepara a tirare le somme di questa prima parte di stagione televisiva che è stata costellata sicuramente da ottimi ascolti e successi tra vecchi ritorni e nuovi arrivi proprio come questo dramma con Sergio Castellitto che sta tenendo incollati allo schermo milioni di italiani.

Vanni crede di essere vicino alla verità sulla morte del figlio ed è sempre più convinto che tutto sia legato ad una partita di droga rubata. Nelle nuove puntate di Pezzi Unici, il restauratore sarà ancora alle ricerche di risposte alle sue mille domande mentre il ricordo del giorno in cui Lorenzo si è recato di lui per chiedere dei soldi continua a travolgerlo. Intanto, Elia, Lapo, Valentina ed Erica decidono di vendere gli oggetti rubati da Jess in modo tale da avere i soldi per pagare Linda ma il rischio di finire nei guai è sempre dietro l’angolo, cosa ne sarà di loro in queste ultime due puntate di Pezzi Unici?

La fiction tornerà in onda oggi, 15 dicembre, con la penultima puntata e ben due episodi dal titolo “Il vero e il falso” e “Caccia al ladro” in cui Marcello è piuttosto preoccupato perché non vede di buon occhio la relazione di Elia e sua figlia. Intanto, Vanni continua con le sue indagini sulla tragica morte del figlio Lorenzo e arriva a capire che il figlio stava ricopiando un quadro per pagare i debiti per i quali aveva chiesto aiuto a suo padre.

A questo punto non potrà far altro che mettersi sulle tracce della persona che ha commissionato il quadro al figlio mentre con Carlo si reca in un magazzino abbandonato per trovare delle prove che possano aiutarlo. Jess riceve un messaggio dal suo ex marito, Lucio, ladro e violento, ma pronto a dare una chance al loro amore. Cosa farà a questo punto?

Pezzi Unici tornerà la prossima settimana, il 22 dicembre, con l’ultima, attesa, puntata in cui finalmente Vanni potrebbe trovarsi davanti all’assassino di suo figlio se davvero non si tratta di suicidio. Intanto anche per i ragazzi arriverà il momento di fare i conti con i loro segreti e il loro passato e non solo Jess, che rischia seriamente a tornare con l’ex marito, ma anche Elia, Lapo e Valentina. Davvero uno di loro è legato alla morte di Lorenzo?