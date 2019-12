Le più belle immagini di benvenuto inverno a disposizione il 22 dicembre per WhatsApp e non solo

Ci serviranno delle immagini di benvenuto inverno quest’oggi : è proprio il caso di dirlo in questa domenica 22 dicembre, nonostante molti restino fedeli all’idea che il solstizio legato alla stagione più corta dell’anno avvenga in realtà il 21 dicembre. Così non è più da innumerevole tempo e dunque proprio nelle prossime ore sarà appunto il momento giusto per augurare a chiunque un buon inizio della nuova fase.

Prima di passare ad una selezione ben curata delle migliori immagini di benvenbtuo inverno, qualche chiarimento di natura scientifica sul momento dell’anno. Il solstizio di oggi coincide con il momento in cui il sole si trova direttamente sopra al Tropico del Capricorno: l’arco diurno descritto dalla nostra stella è il più corto dell’anno, quindi proprio in queste ore l’irradiamento di cui beneficerà la terra sarà al suo minimo assoluto. Per l’esattezza, in questa giornata proprio il sole sorgerà alle 7.22 e tramonterà già alle 16:35.

Come puntualmente spiegato dunque, non si cadrà in errore se durante questa giornata si procederà ad inviare le immagini di benvenuto inverno ad amici, parenti, colleghi o anche semplici conoscenti. Nella galleria proposta in questo articolo non mancano GIF o anche semplici foto opportunamente personalizzate con il riferimento alla nuova stagione appena cominciata che ci accompagnerà per ben tre mesi, ossia fino al 20 marzo 2020, quando lascerà poi il posto alla ben più amata primavera.

Tutte le immagini di benvenuto inverno presenti nella galleria sono selezionabili e dunque utilizzabili per la loro condivisione. Saranno in molti a provvedere ad inoltrale u WhatsApp in particolar modo ma non mancheranno anche gli utilizzi degli stessi contenuti su social Facebook, Instagram e magari Twitter. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: non si perda, in effetti l’occasione di dedicare un pensiero più che speciale a qualche contato presente in rubrica, pure per scacciare la malinconia della stagione più fredda e forse più malinconica.