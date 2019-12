The Game Awards 2019 clamorosi, gli Oscar dei videogiochi sono l’evento dell’anno?

È trascorsa una settimana da quando i The Game Awards 2019 hanno assegnato gli Oscar dei videogiochi ai titoli più meritevoli. Una settimana in cui si sono metabolizzati i feedback provenienti dalla community e durante la quale si sono tirate le prime somme dell’evento. E sono feedback piuttosto incoraggianti in vista del futuro.

Grandissima l’attenzione che è stata riposta nella fase di allestimento di questi The Game Awards 2019, che sono stati in grado di intrattenere alla grandissima tanto sotto il profilo dello spettacolo quanto della quantità di produzioni portate sul palco. D’altronde le premesse non lasciavano spazio a dubbi di sorta, con i vari rumor e le indiscrezioni che preludevano a un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogames.

The Game Awards 2019 dei record: cambi all’orizzonte in vista del futuro?

I numeri fatti registrare dai The Game Awards 2019 sono di quelli importanti, che non possono di certo lasciare indifferenti. Stando infatti a quanto condiviso dall’host (nonché mente) dell’evento, Geoff Keighley, sono 45 i milioni di streaming accumulati dall’evento. Si tratta di un vero e proprio record per gli Oscar dei videogiochi, che incrementano in maniera netta e inconfutabile il numero di spettatori rispetto all’edizione precedente. Si tratta di una crescita del 73%, con le tre ore di evento che sono state seguite attentamente in virtù dei numerosi premi assegnati ma anche e soprattutto delle novità svelate dagli sviluppatori in vista dei prossimi mesi.

Ad allarmare il mondo dell’intrattenimento a tutto tondo è il parallelismo tra i The Game Awards 2019 e gli Academy Awards 2019, la notte degli Oscar di quest’anno. Nel caso della consegna delle statuette relative alle pellicole cinematografiche, il conteggio degli spettatori si è fermato a poco più di 29 milioni di spettatori.

Sono ovviamente stime relative al solo streaming, a cui vanno chiaramente aggiunti tutti coloro che hanno approfittato dei diversi canali di diffusione per assistere allo spettacolo dedicato al mondo del cinema. Quello che però è certo è che l’attenzione attorno al mondo dei videogiochi è cresciuta in maniera esponenziale, e continuerà a farlo anche nei prossimi anni.

Non dovrà quindi sorprendere se le prossime edizioni dei The Game Awards valicheranno i confini del mero streaming online e finiscano per approdare anche in diretta televisiva. D’altronde, si sa, il passo in questi casi è breve.

In chiusura, vi rimandiamo agli articoli che raccolgono tutti i premi assegnati nel corso dell’evento e tutti gli annunci dei publisher.

Fonte