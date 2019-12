Spadino e Aureliano “dietro le quinte” di Suburra 3: Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara al “parrucco”

Suburra 3 sarà l’ultimo capitolo della serie, ormai lo sappiamo bene, ma siamo sicuri che nessuno è pronto a rinunciare a Spadino ed Aureliano, i suoi protagonisti. I due sono pronti nuovamente alla scalata al successo e al dominio di Roma ma, intanto, prima di tornare sul set dei nuovi episodi hanno fatto un pit stop al “parrucco”. Un video mostra Spadino e Aureliano, ovvero Giacomo Ferrara e Alessandro Borghi, dietro le quinte di Suburra 3 proprio sulle poltrone dei parrucchieri che li hanno riportati al look sfoggiato nella serie Netflix.

Giacomo Ferrara torna ad essere Spadino sfoggiando di nuovo la sua cresta mentre Alessandro Borghi torna ai capelli corti e ai vistosi tatuaggi sul collo. I due scherzano, ridono e si abbracciano sotto lo sguardo attento delle telecamere e questo basta per far fare al video il giro del mondo o, almeno, del web, grazie alla pagina Netflix che poco fa lo ha condiviso sui social.

Eccolo di seguito:

Le risate non mancano per i due protagonisti di Suburra La Serie 3 soprattutto quando Giacomo Ferrara chiama al telefono Filippo Nigro ribadendo più volte di essere sotto l’occhio attento delle telecamere. I due scherzano al telefono dandosi appuntamento a dopo ma subito dopo Giacomo Ferrara annuncia che il suo Spadino è tornato facendo un accenno delle sue movenze e lo stesso ha fatto Alessandro Borghi calandosi subito nei panni del suo Aureliano. Per loro arrivato il momento di andare avanti e darsi da fare per l’ultima volta, almeno nei panni dei protagonisti di Suburra 3.

Sarà complicato dire addio alla coppia e lo stesso sarà per loro per via di quello che hanno costruito tra loro dentro e fuori dal set. Tutto questo si tradurrà in dramma e tragedia in questo terzo e ultimo capitolo? Lo capiremo solo nei prossimi mesi quando la serie sbarcherà su Netflix per il gran finale.