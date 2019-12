In Suburra 3 Adriano e Manfredi Anacleti saranno le due mine vaganti? Prime anticipazioni sull’ultima stagione

Suburra 3 è ormai all’orizzonte. Da un mese circa sono iniziate le riprese dei nuovi episodi che sbarcheranno su Netflix nel 2020 e, molto probabilmente, non dovremo attendere più in là della primavera. E allora cosa dobbiamo aspettarci? In sei soli episodi sarà difficile risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso nel finale della seconda stagione e sicuramente la carne al fuoco sarà davvero tanto così come i morti ammazzati per permettere ad Aureliano e Spadino di portare a termine la loro guerra, salvo ostacoli e forze maggiori.

Chi ha seguito la seconda stagione sa bene che in Suburra 3 saranno proprio Adriano da una parte e Manfredi Anacleti dall’altra a rappresentare le mine vaganti dei nuovi episodi. Il giovane pupillo di Samurai ha deciso di non dare più credito al boss presentandosi, nel finale, proprio al cospetto di Aureliano e Spadino raccontando degli affari messi di nuovo insieme dal suo mentore e da Amedeo Cinaglia.

Le ultime manovre del politico potrebbero spingere Aureliano e i suoi ad agire per colpirlo nel modo peggiore e Adriano potrebbe rappresentare una spalla importante per loro, come finirà e fin dove si spingeranno dopo questa nuova alleanza?

A rovinare le cose a tutti ci penserà un annunciato e atteso ritorno, quello di Manfredi Anacleti. Dopo una seconda stagione in standby il re degli zingari si è svegliato dal coma e adesso ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la famiglia rendendo vani i sacrifici di Spadino pronto a regalare un regno al figlio in arrivo. Manfredi si è svegliato e vorrà mettere le mani sugli affari e a quel punto scopriremo cosa ne pensa dell’unione tra gli zingari e quelli di Ostia (questione sulla quale si era già pronunciato negativamente nella prima stagione). A quel punto cosa ne sarà di Aureliano e Spadino? Quest’ultimo si metterà contro la sua famiglia per l’amico e in due riusciranno nell’impresa della scalata alla malavita romana?

Sono queste le domande alla base di Suburra 3 i cui episodi stanno prendendo forma in questi giorni e andranno in onda la prossima primavera, al massimo. Alla luce del fatto che si tratta solo di pochi episodi tutto lascia pensare che la messa in onda possa arrivare prima del previsto chiudendo già nella prima parte del 2019 i conti con i fan in attesa. L’amarezza è comunque tanta visto che il terzo capitolo sarà anche quello finale.