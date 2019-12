Un crossover tra Lucifer e Constantine è in cantiere? Joe Henderson avrebbe già delle idee

Ammettiamolo: da quando abbiamo visto Lucifer e Constantine condividere la stessa scena, abbiamo subito pensato all’idea di vederli insieme per un nuovo crossover. Crisi sulle Terre Infinite ha riunito alcuni tra i supereroi più famosi dell’universo DC, e per molti fan dell’Arrowverse è stato sorprendente trovare il personaggio interpretato da Tom Ellis.

L’attore gallese aveva infatti fortemente negato la sua presenza nel maxi crossover, salvo poi spiegare di voler lasciare il suo pubblico a bocca aperta: e a quanto pare è riuscito nell’impresa. Lucifer ha fatto un cameo nell’episodio di The Flash, in cui ha incontrato Constantine, Mia e Diggle. I dialoghi tra il diavolo e l’esperto dell’occulto hanno lasciato intendere che ci sia dell’altro da esplorare.

Il co-showrunner di Lucifer, Joe Henderson, ha dichiarato a Entertainment Weekly di aver pensato a un possibile crossover tra la serie e Constantine – o perché no, anche uno spin-off/miniserie – favorita dalla chimica tra i due rispettivi interpreti, Tom Ellis e Matt Ryan:

Ho dei pensieri. A proposito, bisogna dar credito dove è dovuto: in quella scena abbiamo aggiunto solo due cose. Nella prima, ho lanciato la battuta sul flirt, con cui Tom ha sorpreso l’attore che interpreta Diggle. Vorrei che avessimo coperto la sua parte perché c’è stata una grande reazione da parte sua. E poi Constantine, di cui Tom aveva sentito parlare da uno dei nostri scrittori. Ho pensato che avessero fatto un lavoro così meraviglioso nel catturare le loro emozioni, sapendo che a scrivere la parte di Lucifer c’era Lauren Certo; lei guarda lo show e ne è fan.

In quella scena del crossover, Lucifer dice chiaramente che aiuterà Constantine perché gli deve un favore – a quanto pare l’esperto investigatore del paranormale lo ha aiutato con Maze. Joe Henderson ha proseguito perciò affermando che gli piacerebbe vedere i due personaggi in una serie a parte, in cui discutono proprio di questa cosa:

Ho delle teorie sui trascorsi tra Lucifer e Constantine, e dovremo esplorarli in uno spin-off.

Tuttavia, Henderson stava solamente scherzando. Per quanto ne sappiamo, non c’è in cantiere proprio nulla. Il co-showrunner di Lucifer ha infine spiegato in che modo Tom Ellis è stato coinvolto in Crisi sulle Terre Infinite:

Un anno fa, quando annunciarono ‘Crisis on Infinite Earths,’ ho chiamato l’esecutivo della DC e ho detto loro: ‘Se ci sono delle terre infinite, vuol dire che Lucifer si trova su una di queste. Non so se ci avessero già pensato. In realtà non l’ho chiesto a Marc Guggenheim, ma avevo intenzione di farlo. Non so come sia iniziata la cosa, ma sapevo che volevo farla. Ora non ci credo che siamo riusciti nell’intento. È una cosa pazzesca.

Nel frattempo, c’è chi ha invece delle idee ben chiare sul tipo di crossover che intende realizzare. Marc Bernardin, produttore e scrittore di Carnival Row, ha scritto su Twitter:

Cara Warner Bros. TV: vorrei fare una miniserie con Tom Ellis e Matt Ryan, in cui Lucifer e John Constantine viaggiano da Los Angeles a New York, lasciando dietro cuori infranti e terre bruciate. La chiamerei… Highway to Hell. Datemi dei soldi.