Qualcosa che nessun device ha: il Samsung Galaxy Note 10 Lite promette faville

Erano un po’ di giorni che non vi parlavamo del Samsung Galaxy Note 10 Lite, un dispositivo che ha già attirato le attenzioni di migliaia di utenti. Come riportato da ‘SamMobile‘, il terminale dovrebbe disporre del Bluetooth 5.1, tecnologia che permetterà ai futuri possessori del telefono di avere dalla propria una serie di funzionalità inedite per la SPen.

Ricordiamo che lo standard è stato lanciato ad inizio 2019 come versione successiva dell’attuale iterazione 5.0: la sua caratteristica principale risiede proprio nella possibilità di risalire alla posizione di un dato device con una certa precisione (fino al cm nelle giuste condizioni). La certificazione Bluetooth relativa al Samsung Galaxy Note 10 Lite ci rivela che la componente che più di tutte sfrutterà la tecnologia Bluetooth 5.1 sarà la SPen. Questo vuol dire che si saprà esattamente il punto in cui si trova la SPen in rapporto al dispositivo. I Samsung Galaxy Note 10 sono già capaci di distinguere i gesti che il proprietario esigue con il pennino, ma ancora non si aveva la possibilità di risalire alla posizione in cui si trova (cosa che aprirà scenari fin qui inaspettati).

Potrebbe andare di lusso ai futuri proprietari del Samsung Galaxy Note 10 Lite, un dispositivo che, al netto dei sicuri depotenziamenti cui andrà incontro per la sua stessa natura di versione economica (se così si può definire), costerà decisamente meno rispetto ai top di gamma della serie Note (da qualche anno a questa parte decisamente esosi, a dir poco). Staremo a vedere quali altri funzionalità faranno capo al dispositivo, che dovrà comunque rendersi appetibile per poter attirare quanti più utenti al suo cospetto. Voi credete che l’adozione dello standard Bluetooth 5.1 sia un vantaggio palese per quel che riguarda il Samsung Galaxy Note 10 Lite? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.