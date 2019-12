Incubus a Milano per I-Days 2020, biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia

Incubus a Milano per I-Days il 13 giugno 2020, unica tappa italiana della tournée mondiale in programma per il prossimo anno. L’annuncio è di oggi. Il gruppo si aggiunge agli artisti attesi per la nuova edizione degli I-Days, il festival musicale che si terrà al MIND Milano Innovation District.

Gli Incubus si esibiranno nello stesso giorno degli Aerosmith, prima del concerto della band già annunciata nelle scorse settimane.

Tra i prossimi progetti degli Incubus c’è la pubblicazione di un nuovo album di inediti, attualmente in fase di ultimazione. Il disco è già stato anticipato dal singolo Into The Summer, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video ufficiale è disponibile su YouTube e vanta alla data odierna più di un milione di visualizzazioni:

Gli Incubus sono una delle band alt-metal più famose del nuovo millennio e il prossimo anno saranno in tournée per presentare i brani del nuovo disco di inediti.

La formazione del gruppo risale al 1991 nella San Fernando Valley, più precisamente nel sobborgo di Calabasas (California). Degli Incubus fanno parte: Brandon Boyd (voce, percussioni), Mike Einziger (chitarra), Chris Kilmore (tastiere), Ben Kenney (basso) e José Pasillas (batteria).

Ad oggi gli Incubus hanno venduto oltre 23 milioni di dischi nel mondo.

Il concerto in Italia

Gli Incubus si aggiungono oggi al cast della nuova edizione di I-Days.

Sul palco degli I-Days 2020 ci saranno System of a Down e Korn il 12 giugno 2020, gli Aerosmith il 13 giugno, i Foo Fighters il 14 giugno, Vasco Rossi il 15 giugno e Billie Eilish il 17 luglio.

I biglietti per tutte le date degli I-Days 2020 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme digitali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati. Info utili sui biglietti e sui pacchetti Vip per le diverse serate sono disponibili sul sito ufficiale del festival, alla pagina: https://idays.it/it/tickets.

L’abbonamento posto unico è in prevendita al prezzo di 225,00€ + diritti di prevendita e valido quattro giorni (12,13,14,15 giugno); l’abbonamento Pit Gold è disponibile al prezzo di 260,00€ + diritti di prevendita e valido quattro giorni (12,13,14,15 giugno). Sono disponibili Vip Pack al prezzo di 175,00€ + diritti di prevendita (eran entry) e al prezzo di 340,00€ + diritti di prevendita.

Il posto unico è disponibile al prezzo di 65,00€ + diritti di prevendita; un biglietto per il settore Pit Gold si acquista invece al prezzo di 75,00€ + diritti di prevendita per la serata di sabato 13 giugno.

I prezzi variano sensibilmente si serata in serata. Per tutte info aggiornate vi inviato a consultare il sito https://idays.it/it/tickets in costante aggiornamento con gli ospiti della nuova edizione degli I-Days.

I-Days 2020

I-Days 2020 si tiene nello stesso spazio che nelle scorse stagioni ha accolto Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons, al MIND Milano Innovation District (area expo), una zona verde specifica attrezzata per i grandi concerti, altamente qualificata e dotata di tutti i servizi: treno e metropolitana che la collegano al centro di Milano, parcheggi, servizi igienici residenti, un’ampia zona food & beverage con una vasta e variegata offerta di cibi e bevande, anche vegetariani e vegani. Un ambiente adeguato per accogliere nel miglior modo il pubblico della musica live internazionale.

Virgin Radio è la radio ufficiale degli I-Days 2020.