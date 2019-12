Certo il secondo blocco di 8 smartphone Huawei e Honor che riceveranno EMUI 10: nuova lista

Periodo particolarmente intenso quello che stiamo vivendo con smartphone Huawei e Honor. Questa volta, più in particolare, tocca tornare su questioni inerenti EMUI 10, dopo avervi elencato la scorsa settimana i primi device che a partire dai primi mesi del 2020 toccheranno con mano l’aggiornamento inerente Colorful AOD. Nello specifico, oggi 16 dicembre è trapelata una nuova lista di modelli che avrà modo di testare punti di forza e di debolezza del principale upgrade, quello riportato ad inizio articolo che si appresta pertanto a vivere la seconda fase.

I nuovi smartphone Huawei e Honor destinati a ricevere EMUI 10

Più che di seconda fase, sarebbe più opportuno parlare di secondo blocco di smartphone Huawei e Honor abilitati ad installare l’aggiornamento con EMUI 10. Le ultime notizie in merito ci giungono direttamente da una fonte autorevole come Huawei Central, secondo cui bisogna concentrarsi in primo luogo su otto nuovi smartphone che andranno a popolare “senza alcun dubbio” la lista dei prodotti compatibili con il pacchetto software di cui tanto si parla in giro per il mondo.

In particolare, qui abbiamo Huawei Nova 5Z, Nova 5i, Enjoy 10S, Enjoy 10, senza dimenticare i vari Honor Play 3, Honor Play 3e, Honor 20S ed il cosiddetto Honor 20 Youth Edition. Non grandi sorprese fino a questo punto, mentre considerazioni più interessanti si potrebbero fare sui device che a detta del sito in questione dovrebbero fare questo step nella medesima fase, pur non essendo stati ancora ufficializzati dal brand asiatico.

A tal proposito, qui occorre una menzione particolare per dispositivi come Huawei Nova 3, Nova 3, oltre a Honor Play, Huawei Y9 2019 (2019), Y6 (2019), Y7 (2019), Y7 Pro (2019) e Y7 Prime (2019). Insomma, fate attenzione a come evolveranno le cose a medio a termine a proposito dei rilasci impostati su EMUI 10, visto che tali aggiornamenti cambieranno non poco il modo in cui siamo abituati ad utilizzare questi modelli.