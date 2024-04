E’ Franco Di Mare il personaggio televisivo del momento. Da ore la sua intervista a Fazio Fazio viene proposta dai media. Le parole di Franco Di Mare sono di tendenza anche sulle principali piattaforme social. Le parole di Franco Di Mare sono un vero e proprio pugno nello stomaco.

L’inviato e conduttore televisivo Franco Di Mare ha raccontato a milioni di telespettatori il suo dramma personale. Franco Di Mare è affetto da un tumore al momento non curabile. Una malattia inguaribile che il giornalista tanto amato dal pubblico ha svelato nei dettagli quasi come se fosse uno dei suoi apprezzati reportage da una zona di guerra.

Franco Di Mare sente il suo tempo sempre più breve e cerca di viverlo nella sua interezza. Al tempo stesso però, da ottimo giornalista, vuole anche fare luce sull’origine della sua malattia che potrebbe esser collegata all’esposizione all’amianto e ad altri materiali rischiosi durante le sue missioni nelle aree di conflitto. Ha provato a chiedere spiegazioni alla RAI ma finora Franco Di Mare, questa la sua denuncia , ha trovato solo porte chiuse e telefoni muti.

La vicenda di Franco Di Mare ha suscitato una vera ondata di commozione. Si moltiplicano i messaggi d’incoraggiamento, si postano i selfie , si rispolverano dall’archivio i suoi servizi e le sue trasmissioni. Un fenomeno social e mediatico che ha acceso i riflettori sulla malattia che nella società dell’apparire e dell’apparenza sembra esser stata bandita.

Franco Di Mare è stato coraggioso come sempre, come quando sfidava i pericoli più gravi per raccontare le guerre ed i loro orrori. Adesso è diventato lui il racconto, non è più il narratore . Ma resta lui il protagonista della storia della sua vita nella tv che racconta il dolore con serietà e senza farne spettacolo.

Continua a leggere www.optimagazine.com